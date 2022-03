¿Padeces estrés? Relájate mediante el método de respiración 4-7-8

Las personas que sufren de estrés o ansiedad conocen mejor que nadie varias técnicas con las cuales pueden lograr relajarse tras repetir las secuencias un par de veces, el ejemplo perfecto es prestar atención a lo que nos rodea, tanto olores, sonidos y objetos; sin embargo, pocos conocen este método de respiración conocido como "4-7-8", que tiene el mismo resultado.

Es por ello que ante un cuadro de estrés o ansiedad los expertos siempre recuerdan la importancia de una buena respiración, pues aunque cuesta trabajo en los primeros minutos, poco a poco el cuerpo comienza a alejar todas las preocupaciones y malestares para reemplazarlos con una sensación de relajación.

Desafortunadamente, respirar correctamente no es uno de los fuertes de una gran cantidad de personas, ya que no sólo involucra a la nariz, sino a todo el diafragma. Incluso estudios científicos han demostrado que para gran parte de la población es complicado tener una respiración diafragmática correcta, por lo que no queda más remedio que la práctica diaria.

Pues de esta forma en un momento en el que necesites relajarte lo podrás hacer con tan solo respirar correctamente y este método de 4-7-8 sólo te robará un par de minutos, y a continuación te contamos todo para que lo logres en el primer intento.

(Foto: Pexels)

Tips para mejorar tu autoestima y factores que perjudican tu seguridad ante los demás

Así debes practicar la respiración diafragmática 4-7-8

Para que logres la relajación por completo te recomendamos practicar todos los días la respiración diafragmática 4-7-8, sobre todo al despertar y antes de ir a la cama todas las noches, pues de esta forma lograrás controlar tus crisis de estrés o ansiedad en cuanto comiences a sentir que los síntomas se apoderan de tu cuerpo.

Lo ideal es que busques un espacio tranquilo en el que puedas acostarte con el cuerpo estirado, de lo contrario, siéntate en algún lugar en el que puedas recargar bien la espalda y donde puedas poner los pies firmes sobre el suelo. El siguiente paso es ayudarte de tus manos para que con el movimiento te guíes y determines si lo estás haciendo de forma correcta o no.

Una vez en la posición, coloca una de tus manos sobre el abdomen y la otra en el pecho; ahora comienza a respirar como normalmente lo haces y observa si notas algún movimiento, ten presente la sensación y trata de alejar todos los pensamientos negativos y el estrés que hay en tu mente.

(Foto: Pexels)

¿Mala memoria? 3 hábitos que ayudan a tu cerebro y mejoran tu memoria

El paso siguiente es inhalar y tratar de lograr que primero sea tu abdomen el que se infla y posteriormente el pecho. Sostén el aire un par de segundos para evitar mareos y exhala; esta vez trata de que la mano que está sobre tu pecho sea la primera en regresar a la posición inicial, seguida de la que se encuentra en el abdomen.

Las primeras veces repite la secuencia a tu ritmo y una vez que la tengas dominada llegó el momento de iniciar con el método 4-7-8, para ello colócate en la misma posición (acostado o sentado) y el primer ciclo de respiraciones hazlo a tu ritmo; mientras que la segunda y tercera deberás inhalar por cuatro segundos, contener la respiración por siete y exhalar en ocho segundos.

Si sientes mareo la primera vez, deja descansar tu cuerpo por un minuto e inténtalo de nuevo. Poco a poco comenzarás a dominar el método y será más fácil realizarlo. Aunque esta técnica la puedes repetir hasta que el agobio del estrés o ansiedad desaparezcan, en otros momentos lo ideal es realizarla al menos cinco veces.

Te invitamos a probar esta respiración para que compruebes por ti mismo que sus resultados son inmediatos y efectivos, además si los combinas con otros métodos o disciplinas como el yoga, sin duda te sentirás mucho mejor. Y como te adelantábamos, el realizarla por las noches también otorga muchos beneficios al cuerpo, ya que te ayudará a dormir más rápido y profundamente.

SIGUE LEYENDO

3 ejercicios que ayudan a mejorar el humor y el estado de ánimo

¿Qué es la crisis de los 30 años? 5 consejos para afrontarla y superarla con éxito

Salud: 7 ejercicios para fortalecer el suelo pélvico en menos de 20 minutos