Dieta del pepino, ideal para bajar de peso en 3 días

Si buscas bajar de peso no hay dieta más efectiva que la del pepino y lo mejor es que no sólo no te privarás de las comidas más importantes del día ni mucho menos te matarás de hambre, sino que además resulta ideal para ver los resultados ¡en tan sólo tres días!

Así que si uno de tus propósitos para este 2022 fue bajar de peso y aún no lo has logrado, esta dieta es la mejor opción para iniciar y después de los tres días basta con continuar con los cuidados más básicos e indispensables como una buena alimentación y un poco de ejercicio.

Y para que logres tu objetivo de conseguir una figura de envidia, nosotros te contamos todos los detalles de cómo debes comer pepino por tres días en cada uno de tus alimentos del día, ya que ello te hará lucir espectacular y más delgada que nunca, gracias a cada una de las propiedades y nutrientes de la fruta.

(Foto: Pexels)

5 ejercicios para mejorar el humor y estado de ánimo durante el día, ¡Inténtalo!

Pepino como acompañante en todos tus alimentos

Los pepinos son uno de los alimentos más deliciosos que pueden existir y además son una excelente fuete de vitamina A y C, además de que son ricos en agua y fibra, así mismo destacan por su bajo aporte calórico, algo que sin duda ayuda al sistema digestivo a funcionar de manera óptima.

De tal forma que comerlo diario (aunque esta dieta sólo es de tres días) te ayudará a bajar de peso y lo más importante: a mantener el peso ideal. Por otro lado, también protegerás a tu cuerpo al recibir antioxidantes, a combatir el estrés e incluso a proteger el cerebro y prevenir Alzheimer.

Para todo lo anterior basta con comerlo por tres días de la forma correcta, ya que de hacerlo lograrás perder tres kilogramos. Recuerda evitar realizar esta dieta por más días, pues para que seas testigo de los beneficios debes seguirla al pie de la letra por ser tan estricta.

Desayuno. Como alimento más importante del día debes comer un pepino en rodajas (sin piel) acompañado por un vaso de agua con limón; asimismo, para acompañar puedes agregar alguna fruta que de preferencia sea cítrica, o bien, una manzana. Aunque si lo prefieres, previo a todo lo anterior puedes tomar una taza de café o té natural, no olvides evitar endulzarlo.

Comida. Opta por una sopa de verduras y para la guarnición una pechuga de pollo o filete de pescado a la plancha para evitar la grasa serán la proteína ideal y para acompañar basta con agregar una ensalada de lechuga con un pepino y unas cuantas rodajas de jitomate.

(Foto: Pexels)

Cena. Para el último alimento del día basta con comer una ensalada de pepino y una taza de café o té. Evita en estos tres días el consumo de panes u otras harinas.

Y como te adelantamos, esta dieta es ideal para no morir de hambre, por lo que si entre alimento y alimento te da ganas de comer algo puedes optar por alguna fruta, gelatina o yogurt natural. Asimismo, recuerda que a lo largo del día debes tomar agua.

Antes de iniciar con esta dieta te recomendamos consultar a un experto, sobre todo si padeces alguna enfermedad o si el pepino te causa problemas de indigestión, ya que muchas personas sufren síntomas de hinchazón y gases tras comer esta fruta.

Por otro lado, debes considerar que la pérdida de peso en tres días no se mantiene para siempre y aunque es la forma más efectiva para lograr la meta en poco tiempo, a largo plazo se recomienda seguir una dieta balanceada y adaptada a tu quema calórica, además de ejercicio.

SIGUE LEYENDO

3 alimentos para bajar de peso en un mes

Este es el poderoso beneficio del consumo de fresa para el corazón

Envejecimiento: 7 hábitos para tener una vida adulta feliz, según Harvard