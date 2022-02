3 alimentos para bajar de peso en un mes

Si has probado con todas las dietas posibles y has gastado fortunas en nutricionistas y no te dan resultados, te traemos otras opciones para que lo apliques. Todos los médicos recomiendan tener un peso saludable para que no traiga como consecuencia contraer diversas enfermedades. A continuación, te dejamos tres alimentos que podes aplicar a tu nueva dieta y que te ayudará a bajar de peso.

El portal Heathline realizó un estudio sobre el control del peso y aseguró que el comer en exceso o no realizar actividad física suficiente traerá como efecto primario el aumento de peso. Es por eso que recomiendan alcanzar una talla adecuada y saludable para evitar enfermades como diabetes, la hipertensión, artritis o hasta incluso algún tipo de cáncer. Para poder mantenerse en un peso equilibrado, hay que tener en cuenta las calorías que una persona consume y es por eso que lo ideal es consumir menos calorías de las que el cuerpo pueda desarrollar.

Realizar actividad física es fundamental para bajar de peso. Fuente archivo

Para controlar el peso hay diversas estrategias que se pueden poner en práctica como a la hora de ir al mercado, elegir alimentos bajos en grasas y en calorías, comer pequeñas porciones, reemplazar el agua en lugar de bebidas con azúcar y físicamente mantenerse activo, ya que según el portal Tua Saúde, hacer actividad física es el mejor remedio de quemar grasa. Los médicos y especialistas en deportes es realizar caminatas, trotes, ejercicio aeróbico, entre otros.

Si bien hay que estar activo en la actividad física, hay alimentos que hay que tener en cuenta que serán efectivos a la hora de bajar de peso y que se puedan consumir para quemar grasa. Uno de ellos es el té verde que posee cafeína y polifenoles. Esto ayuda a acelerar el metabolismo lo que hace que el organismo gaste energía y queme grasa corporal. Otra opción también es el vinagre de manzana que posee sustancias antioxidantes.

Fuente archivo

Otros productos para bajar de peso son aquellos alimentos ricos en fibras solubles. En ésta se incluyen la avena, la cebada, el trigo, el frijol, brócoli, aguacate y frutas como peras y manzanas. Lo aconsejable es comer esta porción de fibras cada tres horas. Otro truco para la rápida disminución de peso es el pescado o carne magra. El efecto que trae consumir proteínas produce un efecto saciante. Por último, también aconsejan consumir dos huevos cocidos y traerá rápidos resultados.