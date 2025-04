Mhoni Vidente horóscopos de fin de semana, predicciones amor, salud y dinero

La vidente cubana nos advierte que este fin de semana, el último del mes de mayo, será mágico para algunos signos del zodiaco. La luna tendrá una gran influencia sobre el horóscopo, por lo que debemos considerar, que tendrá una gran oportunidad para lograr los planes y sueños que tanto deseas.

Mhoni Vidente tiene para ti las predicciones de los horóscopos, para el fin de semana del 25 al 27 de abril. Virgo, Capricornio y Piscis tendrán una racha de buena fortuna.

Horóscopos de Mhoni Vidente, fin de semana

Aries

Fin de semana de estar con toda buena vibra en todo lo relacionado en cuestiones de ventas y negocios propios pero debes aprender a tener orden en tu vida para poder progresar y crecer en lo profesional, te llega una deuda y pagos atrasados trata de ponerte al corriente y no olvidarte de lo que debes, en el amor estarás muy pensativo por un amor del pasado pero recuerda que ya eso paso y hay que dejarlo atrás y volverse enamorar, el sábado te vas de cena con tus amigos, sábado y domingo de tomar un curso de idiomas, domingo de mucha convivencia familiar recuerda que la base de aries es los eres queridos no te separes de ellos, trata de calmar tu mal carácter y no pensar lo que no es recuerda que los celos son mal consejeros, tus número de la suerte 00,21 tu color es el naranja.

Tauro

Viernes de estar analizando lo que te hace bien en tu vida y lo que no son tiempos de poner en orden tu vida sentimental y laboral , en este día 27 de abril te llega una sorpresa de un amor es un regalo o compromiso firme de matrimonio , recibes una invitación para salir de viaje, será un fin de semana de mucha alegría y varias sorpresas agradables, te cuidado con lo que comes y trata de ingerir tanto alcohol ahora en tus festejos, te piden prestado y será un amigo trata de decirle que no para que no te robe la buena suerte , domingo de estar festejando y estar con mucha alegría , tu número de la suerte 07,28 tu color es el rojo

Géminis

Viernes va ser un día de cambios muy importantes en tu vida sentimental y vendrá a ti un amor nuevo que hablara de quedarse así aprovecha esa energía tan fuerte y trata de estar en puros pensamientos positivos y verte ya con pareja estable , ten cuidado con las pérdidas y robos se más cauteloso, te llegan familiares de fueras del país y lo recibes en tu casa, será un fin de semana de estar con más ejercicio y comiendo más saludable estás en tu etapa de reinventarse y ser más atractivo , tendrás un golpe de suerte con el número 11,29 tu color es el amarrillo, recuerda que eres el maestro del zodiaco por eso se te da muy fácil eso de enseñar cualquier materia, cuídate de dolores de espalda y huesos trata de cambiar el colchón de tu casa.

Cáncer

Viernes de estar con mucha presión de trabajo será un día de auditoria y revisión de tus jefes trata de tener todo en orden tu vida laboral y evita las discusiones en el trabajo, te llega una invitación para irte de viaje para este fin de semana diles que si y disfruta la vida, te pones a dieta y empiezas otra vez el ejercicio, eres muy conquistador y agradable por eso el amor se te da muy fácil pero ya trata de andar con una sola pareja para que ya no te confundas tú mismo, te compras ropa y decides cambiar de look , cambias el celular por uno mas reciente, te buscan para un proyecto nuevo de trabajo este lunes diles que si que va ser mejor pagado, tendrás un amor nuevo del signo de piscis o aries que hablara de quedarse en tu vida , tu numero de la suerte es 28,39 tu color es el blanco.

Leo

Fin de semana de estar con muchos eventos sociales y estar muy ocupado con arreglos de tu casa, estos días te van servir para reacomodar todos tus pendientes y estar un poco más libre de problemas recuerda que no debes de cargar problemas que no son tuyos, te invitan a una boda familiar, arreglas papeles de tu título de maestría, cuidado con las traiciones amorosas trata de hablar con tu pareja para mejor darse un tiempo y no llegar al engaño , vas con el dentista para hacerte un chequeo recuerda que lo mejor del signo de fuego es la sonrisa ,te busca un amigo para poner un negocio, trata de dormir más para que tu energía se renueve ,tu número de la suerte 03,77 tu color es el rojo fuerte.

Virgo

Viernes de estar con buena suerte en cuestiones de cierre de proyectos y la compra de algún bien importante así que trata de invertir para acrecentar tu patrimonio , trata de hablar con tu pareja y decirle lo que sientes en cuestiones de soledad que ya siente que no te quiere es mejor dejar las cosas en claro y valorarse mas tu como persona, trata de llenar tu vida con gente positiva y veras como cambia tu energía, recibes un regalo que no esperabas por parte de un persona especial , compras una llanta para tu carro y decides mandarlo arreglar para venderlo, tu número de la suerte 06,20 tu color es el verde. El dinero llegará a manos llenas para los nacidos en la constelación Virgo. Foto: Copiot

Libra

Fin de semana de estar con buena suerte en cuestiones de juegos de azar y lotería trata de jugar el número 04 y 33 y el color blanco y veras con las fortuna te sonríe en estos días, ten cuidado con problemas de estomago recuerda que somos lo que comemos asi trata de alimentarte mas saludable ,te busca un familiar para pedirte dinero prestado y ayudarlo en cuestiones de un divorcio, hablas con un abogado para arreglar papeles de migración extranjera, recuerdas mucho amor del pasado y eso a veces te pone muy triste trata de hablar con tu expareja y dejar las cosas en paz, para los libra que están casados tendrán una sorpresa de embarazo, domingo de salir a pasear al campo para llenarte de energías positivas.

Escorpión

Tres días de estar con muy buena energía a tu alrededor de ti así trata de aprovechar esta buena racha y trata de quitarte todo los malos amores que te rodean y empezar a vivir mas para ti asi es ser mas egoísta, te vas de viaje pero será muy rápido pero lo vas a disfrutar mucho, te cuidado en tu trabajo hay personas que te tiene mucha envidia trata de protegerte y no platicar tus asuntos personales, te vas de fiesta y vendrá a ti un amor fugaz y apasionado , domingo de convivencia con tus amigos y familiares será un día de comunicación , tu numero de la suerte es el 19,31 tu color es el azul

Sagitario

Viernes de buena suerte para tu signo en este día tendrás la oportunidad de hacer cambios en lo laboral necesarios en tu vida para progresar más recuerda que estas en tu buena racha económica, ya no le hagas caso a tu ex pareja solo está jugando contigo trata de poner un alto y tu seguir adelante que ya viene amores mas compatibles para ti , te llega una invitación a salir de viaje y será a una día de campo tu ve que eso te ayuda a renovar energías , recuerda cuidarte de problemas de ulceras o gastritis son enojos guardados trata de ya no pelear con nadie, pagas una deuda a un familiar , tu número de la suerte 01,19 tu color es el rojo.

Capricornio

Fin de semana de lo mejor de estar muy feliz sientes que las energías se alinearon atu favor solo trata de ya no ser tan impulsivo y sonreír que la vida se vive una sola vez, te buscan amores del pasado para salir otra vez contigo trata de cerrar ese ciclo en tu vida y conocer amores mas compatibles, ten cuidado con dolores de muela trata de ir con el dentista, te busca un amigo para invitarte de padrino a una boda, serán un sábado de lo más divertido con tu familia en una alberca y día de campo, recuerda ser más constante en lo que quieres en tu vida y terminar todo lo que empiezas, un amor fugaz y apasionado del signo de aries te llegara en estos días, tu numero 21,30 tu color es el azul.

Acuario

Viernes de estar un poco molesto contigo mismo por sentir que no progresas en tu trabajo recuerda que tu signo lo domina mucho el éxito y la buena economía y cuando no te salen las cosas como tú quieres tu mal carácter hace que estés muy estresado si que trata de no pelear y ponerte en toda la sintonía en positivo para avanzar y empezar a buscar nuevas oportunidades de trabajo y negocios los fin de semana, te busca un amor del signo de libra o tauro para volver o salir recuerda que todo mundo merece una segunda oportunidad, tramites de arreglas una cuenta de celular, recibes un dinero extra por una venta de una casa, tu numero de la suerte es el 15 ,26 tu color es el verde y blanco.

Piscis

Viernes va ser una día mágico y por fin las energías del dinero se acomodan a tu vida recuerda que estas en esa etapa de progresar sin limites y quitarse los miedos del fracaso, te van a buscar para invitarte a salir de viaje con tus amigos en estos días tu ve que necesitas también despejarte, te pones a dieta y te enseñas a comer más saludable recuerda que tu punto débil es que cenas mucho y eso te hace sentirte muy pesado, será un fin de semana de mucha abundancia económica y tendrás un golpe suerte el domingo con el número 08,66 tu color es el azul y amarrillo, estas en el momento de adoptar una mascota y hacer crecer la familia.