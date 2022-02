Envejecimiento: 7 hábitos para tener una vida adulta feliz, según Harvard

Aunque suene sorprendente, la felicidad comienza a disminuir a lo largo de la edad adulta joven y la mediana edad, sin embargo, hay hábitos que podrían traer una vida mucho más plena en la etapa del envejecimiento, aseguró el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Arthur C. Brooks, en su columna The Atlantic.

"Cada uno de nosotros tiene algo así como un plan ‘401(k) de felicidad’ en el que invertimos cuando somos jóvenes y que disfrutamos cuando somos viejos. (...) Todos podemos incorporar algunos hábitos muy específicos a cualquier edad para hacer que nuestras últimas décadas sean mucho más felices”, aseguró.

El autor del libro 'From Strength to Strength: Finding Success, Happiness, and Deep Purpose in the Second Half of Life' (De fuerza en fuerza: encontrar el éxito, la felicidad y un propósito profundo en la segunda mitad de la vida), indicó que en la adultez hay dos grupos de personas, las que se mantienen felices y animadas, y las que cada día se vuelven mucho más infelices.

Los hábitos se pueden incorporar en cualquier momento de la vida Foto: Especial

En 1938, un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard comenzó el Estudio Desarrollo de Adultos de dicha universidad, en el que eligieron a algunos estudiantes a los que siguieron desde su juventud hasta la edad adulta. La investigación se amplió y se han actualizado los resultados durante los últimos 80 años.

Algunas conclusiones revelaron que había una relación entre la felicidad y el estado de salud durante la vejez, gracias a esto dos investigadores demostraron en 2001 que es posible tener una etapa adulta mucho más plena haciendo siete hábitos durante la juventud.

7 hábitos para ser feliz en la etapa adulta

1. No fumar. El profesor Brooks recomendó dejar la nicotina lo más pronto posible, pues además de dañar la salud, también afecta al estado de felicidad en la etapa adulta.

2. Controlar la forma de beber. El alcoholismo afecta la salud mental y física, debido a que es uno de los predictores más poderosos de terminar triste y enfermo. El investigador recomienda no consumirlo, o bien buscar ayuda si ya representa un problema de adicción.

3. Mantener el peso. El especialista recomendó tener una dieta balanceada y consumir frutas y verduras, sin embargo, descartó hacer dietas restrictivas, pues estas no se podrán hacer a largo plazo.

Moverse diariamente no sólo es bueno para la salud, sino también para sentirse bien Foto: Especial

4. Procurar moverse diariamente. Es necesario tener una activación física constante, y aunque no habla de hacer ejercicio, sí sugiere caminar todos los días para estar siempre activos.

5. Trabajar en la inteligencia emocional. Saber lidiar con las problemáticas y angustias que se presentarán durante la vida es necesario para la etapa adulta. Brooks recomienda buscar ayuda en la espiritualidad o bien en el trabajo terapéutico con profesionales de la salud mental.

6. Seguir aprendiendo. Más educación conduce a una mente más activa en la vejez, y eso significa una vida más larga y feliz. No es necesario estudiar una nueva carrera, pero sí de tratar de adquirir nuevo conocimiento todos los días.

7. Relaciones estables. Encontrar personas con las que puedas crecer, con las que puedas contar, sin importar lo que pase a lo largo de los años, conducirá ser feliz en el futuro junto a familiares, amigos y parejas.

