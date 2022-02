Baja de peso en 3 días con este té de clavo; así debes prepararlo

¿Tu meta de año nuevo es bajar de peso y aún no tomas acción?, si la respuesta es sí no dejes de leer, porque tenemos la solución perfecta para ti con un té de lo más efectivo con el que no pondrás en riesgo tu salud, como sí puede ocurrir en dietas extremas, y con el que además verás los resultados en tan sólo tres días.

Se trata de un delicioso té de clavo que es perfecto para bajar de peso y para cuidar tu piel, además de otros beneficios al organismo como una mejor circulación sanguínea y funcionamiento en el sistema digestivo, además de que ayuda a regular los niveles de colesterol malo en tu cuerpo.

De acuerdo con los estudios sobre el clavo, al consumirlo el cuerpo inicia a acelerar el metabolismo y, por lo tanto, el organismo comienza a quemar los excesos de grasa almacenados en el cuerpo, es por ello que es muy rápido bajar de peso con este té. Por otro lado, si sufres padecimientos como hipotiroidismo o hipertiroidismo también es una excelente opción para frenar los síntomas de la afección.

A pesar de ello, debes tener en cuenta que todos los tés y otros remedios caseros que prometen bajar de peso deben de seguir una serie de recomendaciones que ayuden a hacer efectiva la pérdida de peso. Es por ello que los expertos siempre piden complementar con una buena alimentación con ejercicio.

Prepara té de clavo y olvídate de los kilos de más

Para que seas testigo de la efectividad de esta bebida te compartimos la receta para que lo tomes todas las mañanas, siempre en ayunas, pues con esto asegurarás que en tres días bajes de peso y luzcas una figura de envidia. Lo único que necesitas para ello son 50 gramos de los siguientes ingredientes clavo de olor, de canela, pimienta de cayena y comino, así como medio litro de agua.

Una vez listos, pon a hervir el agua y poco antes de que comiencen a surgir las primeras burbujas de la ebullición vierte el clavo, la canela, la pimienta y el comino. Déjalos a fuego bajo por al menos cinco minutos y tras apagar la estufa deja que el té repose por unos minutos más, pero no olvides colocar a tu olla una tapa.

Cuando el preparado se enfríe cuélalo y coloca la bebida en un recipiente con tapa, pues te debe de durar los tres días. Nuestra recomendación es que cada mañana, antes de desayunar te sirvas una taza del té y si n o tienes problema con beberlo frío puedes sacarlo directo del refrigerador; de lo contrario, puedes volverlo a calentar en la estufa o en el microondas.

Por otro lado, evita en la medida de lo posible agregar endulzantes, pues beberlo al natural ayudará a que los resultados sean más efectivos.

