Feng Shui: Evita dormir frente a un espejo por esta importante razón

El Feng Shui no deja de ganar popularidad entre aquellos que buscan crear un hogar más tranquilo y lleno de energía positiva, pues este sistema chino consiste en la ocupación consciente y armónica del espacio, ya que al lograrlo se crear una influencia positiva sobre las personas.

Es por ello que se ha convertido en uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir lo que debe o no ir en el hogar, ya sea en el baño, en la sala o cocina e incluso en las habitaciones, en especial en estas últimas, ya que son el espacio más importante de una casa al ser un lugar privado y destinado al descanso.

Ante ello no sorprende que se deban seguir ciertas recomendaciones para atraer la armonía y otras energías positivas que influyan en la vida del dueño de este espacio. Y una de las más comunes es evitar colocar espejos en las recamaras, en especial si la cama se refleja en ellos.

(Foto: Pexels)

¿Por qué no debes ver tu reflejo en el espejo desde tu cama?

El tema de los espejos siempre es controversial, pues mientras para algunos no significa más que un objeto en el cuál se pueden reflejar, para otros se relacionan con las energías e incluso con los portales.

De acuerdo con las creencias basadas en el Feng Shui, la hora del descanso es una de las más importantes porque la energía del cuerpo fluye; sin embargo, el tener un espejo cerca de la cama y peor aún, si se refleja tu imagen al dormir, la energía rebotará de ti al espejo y viceversa.

El gran problema de este pequeño detalle es que puede afectar significativamente en el estado de ánimo de quien tiene un espejo frente a la cama, ya que el cuerpo no logrará descansar de la forma correcta y apropiada. Es por ello que se presentan sensaciones como el cansancio y el mal humor.

(Foto: Pexels)

Por otro lado, aunque lo ideal es evitar tener espejos en una recamara, si éste no está cerca de la puerta ni de la cama es muy probable que la energía positiva de tu cuerpo se mantenga de la forma correcta y por lo tanto, malestares como el cansancio no se hagan presentes.

Si este es tu caso, tal vez el tener este objeto en tu cuarto no es tan mala idea, simplemente trata de hacer que tu imagen ni la de tu cama no se vea reflejada en él. Por otro lado, si no estás dispuesto a deshacerte de tu espejo, una alternativa para conciliar el sueño y descansar mejor es cubrirlo antes de ir a dormir.

