¿Tomar café es bueno para la salud mental? Así mejora la memoria y protege el cerebro, según Harvard

Para nadie es un secreto que incluir frutas y verduras en la alimentación es vital para tener una vida saludable. Sin embargo, hay un bebida en específico que una gran cantidad de personas en el mundo suele consumir por la mañana y se convertirá en el mejor aliado para tu salud mental: el café.

De acuerdo con la doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad Harvard y autora del libro This Is Your Brain On Food, en el que menciona qué alimentos combaten la depresión, ansiedad, estrés y más, el café mejora la memoria y protege el cerebro.

Beneficios del café

Según la especialista en nutrición y chef profesional, hay tres formas en las que el café ayuda a nuestro cerebro y memoria con base en sus ingredientes:

Cafeína : aumenta la serotonina y acetilcolina , que pueden estimular el cerebro y ayudar a estabilizar la barrera hematoencefálica , la cual se encarga de permitir que agua, oxígeno y dióxido de carbono pasen al encéfalo, además de impedir la entrada de bacterias.

: aumenta la y , que pueden y ayudar a , la cual se encarga de permitir que agua, oxígeno y dióxido de carbono pasen al encéfalo, además de impedir la entrada de bacterias. Polifenoles : los micronutrientes de estas sustancias químicas encontradas en el café previenen el daño de los tejidos por los radicales libres , así como el bloqueo de los vasos sanguíneos del cerebro .

: los micronutrientes de estas sustancias químicas encontradas en el café , así como el . Trigonelina: los granos de café contienen este derivado de la vitamina B6 que activa los antioxidantes y también protege los vasos sanguíneos del cerebro.

¿Todos los cafés son buenos?

La respuesta es no, pues de acuerdo con Uma Naidoo, el café sin filtrar contiene aceites naturales llamados diterpenos, que aumentan los niveles de colesterol malo (LDL), lo que engrosa y endurece las paredes de las arterias del cerebro.

Además, la acrilamida, una sustancia química que se forma cuando se tuestan los granos de café, puede inhibir la neurotransmisión, destruir las neuronas dopaminérgicas y aumentar el estrés oxidativo. La cantidad de acrilamida en el café varía, pero la experta asegura que los granos de café frescos y tostados oscuros son los que tienen la cantidad más baja.

¿Cuánto café tomar?

Antes de saber cuántas tazas de café consumir para mejorar la memoria y proteger el cerebro, la psiquiatra nutricional de Harvard plantea que es importante saber "cómo te hacen sentir los alimentos y las bebidas, y luego actuar en consecuencia". Es decir, si al tomar café no te sientes bien, no es bueno para tu cuerpo.

Uma Naidoo recomienda tomar de dos a cuatro tazar por día, o menos de 400 miligramos al día. Es importante que sean granos de café recién molidos y tostados oscuros. Lo mejor es consumirlo por la mañana, cuidando la cantidad, pues la cafeína en exceso afecta los patrones de sueño.

