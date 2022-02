Moda: 3 looks con mocasines para sumarte a esta tendencia

Los mocasines son el calzado favorito para llevar este 2022, en especial si se trata de los chunky con una suela más gruesa que la común, pues resultan perfectos para combinar con looks invernales y veraniegos, para ir a la oficina, a la escuela o para un paseo por la ciudad, eso sin mencionar que se ajustan a todos los estilos que existen.

Además, los mocasines se coronaron como la tendencia favorita tras las colecciones de Alta Costura y luego de varios meses en los que las famosas no dejaron de usarlos con las mejores combinaciones para lucir a la moda, una de ellas, es llevarlos con calcetas para lograr un look on point.

Y como te adelantábamos, serán el calzado que todos querrán usar al menos para la venidera temporada de primavera-verano, es por ello que te compartimos tres looks con los que puedes combinar tus mocasines para sumarte a esta increíble tendencia de moda y lucir como toda una celebridad.

Cortes de cabello: 5 estilos que quedan bien a cualquier rostro y rejuvenecen

Mocasines con jeans

La idea más clásica y popular es llevar este calzado con jeans, pues al igual que los mocasines, el denim regresó como una de las tendencias de moda preferidas para usar este 2022. Además, muchas famosas como Kendall Jenner han apostado por esta combinación que luce magnífica.

Para lograrla basta con tus mocasines chunky en negro u otros colores o estampados que también han ganado popularidad en los últimos meses, a los cuales agregar pantalones de mezclilla que dejen atrás los skinny, por lo que te recomendamos los rectos, mom o baggy jeans, así como los acampanados. Asimismo, puedes apostar por algunos jeans rotos o que dejen al descubierto el tobillo.

Mientras que para la blusa, son perfectos los colores neutros como el blanco o el negro, que además están de moda tras la semana de Alta Costura. También, para lucir a la moda, puedes escoger prendas con transparencias, encaje o plumas, mientras que para los accesorios, el dorado es el tono ideal.

(Foto: @kitescr)

Moda 2022: Blanco, negro y dorado, los colores que serán tendencia en primavera-verano

Mocasines con prendas estampadas

Para las más atrevidas y que no tienen miedo de usar colores llamativos, los mocasines con prendas estampadas son la idea perfecta, pues seguro se convertirán en el centro de atención con un look que además tenga armonía.

Esta alternativa es ideal para mezclar el azul y verde con sus diferentes variaciones de tonalidades. Te recomendamos usar una blusa lisa y con mangas abultadas, perfectas para primavera-verano, con unos pantalones cuyo estampado tenga un color similar al tono de la blusa.

Mientras que de accesorios, los mocasines pueden lucirse en negro y se pueden agregar collares, pulseras y lentes de sol, además de un bolso de mano que tenga colores presentes en el resto del look.

(Foto: @estherquek)

Mocasines con faldas

Esta última opción de looks es llevar unos mocasines negros con detalles como cadenas o moños sobre el empeine, pues se pueden lograr looks más elegantes y casuales con los cuales ser la sensación. Para combinarlos, las faldas cortas son la opción perfecta y se pueden llevar en dos estilos: con medias o con calcetas.

Además, esta tendencia también es perfecta para crear looks monocromáticos con colores neutros, por lo que te recomendamos agregar una o dos piezas de otros tonos. Esta idea mezcla una falda y una mini bag beige, mientras que el resto del atuendo (suéter, blazer y calzado) en negro.

(Fotos: @dollactitud y @lu.panicello)

SIGUE LEYENDO

¡Adiós a los BOB! Los Mixie y Bixie son los cortes de pelo de moda

Belleza: Delineados blancos, la nueva tendencia de maquillaje

¿Las CANAS están de moda? esta es la tendencia para llevarlas de lo mejor en 2022