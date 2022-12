Con hielo, el truco efectivo para quitar la "cruda"

Las fiestas decembrinas aún no llegan a su fin y luego de reuniones que incluyen desde las posadas hasta la Navidad, para la última semana de 2022 todavía se esperan los festejos con motivo de Año Nuevo en donde los brindis en compañía de amigos, familia e incluso con compañeros de trabajo aumentan el consumo de bebidas alcohólicas. Por supuesto, ingerir alcohol no es uno de los mayores problemas, a menos que existan enfermedades como la diabetes, sino la resaca o "cruda" del día siguiente.

Una de las mayores molestias que afectan a muchas personas tras beber bebidas alcohólicas en exceso son los síntomas que llegan al día siguiente y que no sólo causan diversos dolores en el cuerpo o ganas intensas de tomar agua, sino que también afectan el rendimiento del paciente, ya sea al disfrutar de un día de descanso, o bien, al tener que asistir al trabajo. Así que si tú eres de las personas que luego de los brindis pasas un mal rato con síntomas como mareos o fatiga, este truco casero con hielo será tu salvación.

Olvídate de pasar horas con los síntomas de la resaca. (Foto: Pexels)

¿Cómo quitar la resaca en cuestión de segundos?

En redes sociales como TikTok se ha viralizado este truco efectivo que promete eliminar todas las molestias y sin tener que recurrir a sensibilizar el estómago aún más con picante, como suelen hacer muchas personas o a generar esa sensación de saciedad por tomar agua o bebidas energizantes en exceso. Por el contrario, bastará con un poco de agua y hielo para conseguir los resultados más rápidos y efectivos al instante y a continuación te contamos todo lo que debes de saber.

En un bowl de cocina o una tina pequeña vierte agua, la suficiente para cubrir al menos la superficie de tu rostro. Vierte una gran cantidad de hielo en el bowl para conseguir enfriar el agua lo suficiente. Luego de unos minutos en reposo el frío del agua te ayudará a eliminar por completo los molestos síntomas de la cruda y para ello basta con que metas tu rostro por 30 segundos en el agua helada. Un truco que puede seguir, en especial en este invierno, es aguantar el máximo que puedas, sacar la cabeza, tomar un respiro e intentar de nuevo. Al cumplir con los 30 segundos no sólo notarás una mayor energía, sino que también confirmarás como cada síntoma desaparece por completo.

¿Te animas a poner a prueba este efectivo truco casero con hilo?, es ideal para esta temporada en la que los brindis y los festejos se extienden hasta la madrugada y en donde el alcohol no puede faltar. No olvides que de acuerdo con Mayo Clinic, "no hay una fórmula mágica que indique cuánto alcohol se puede tomar de manera segura" con la cual evitar la cruda, pues cada persona conoce sus límites.

En esta temporada no olvides cuidar de tu salud. (Foto: Pexels)

No ignores los síntomas que alertan de casos graves

Y si te excedes en esta temporada, lo ideal es que en cuanto los síntomas empiezan a aparecer tomes medidas, ya sea al hidratarte y dejar de consumir bebidas alcohólicas, o bien, apuestes por sumergir el rostro en agua con hielos. Consulta los signos que advierten de la famosa "cruda":

Fatiga y debilidad

Sed excesiva y sequedad de boca

Dolores musculares y dolores de cabeza

Náuseas, vómitos y dolor estomacal

Menos horas de sueño o sueño de mala calidad

Aumento de la sensibilidad a la luz y al sonido

Mareos o sensación de que la habitación gira

Temblores

Menor capacidad para concentrarte

Alteraciones del estado de ánimo, como depresión, ansiedad e irritabilidad

Latidos del corazón rápidos

No olvides que hay casos que son de urgencia médica y de presentarlos es necesario recibir atención especializada en un hospital; según Mayo Clinic es señal de alerta:

Confusión

Vómitos

Convulsiones

Respiración lenta (menos de ocho respiraciones por minuto)

Respiración irregular (una pausa de más de 10 segundos entre las respiraciones)

Color de la piel azulada o pálida

Temperatura corporal baja (hipotermia)

Dificultad para mantenerse consciente

Desmayo (pérdida del conocimiento) e imposibilidad para despertarla

