Aprende a preparar el “Carlo Magno”, el coctel que no te puede faltar esta Navidad

La Navidad es una de las fechas más esperadas del año, pues tiene el pretexto perfecto para reunirse con amigos y familia tanto para pasar un rato agradable como para disfrutar de los mejores platillos de la temporada entre los que nunca puede faltar el pavo ni los romeritos. Por supuesto, las bebidas también se tienen que hacer presentes, ya sea para un brindis o para acompañar los alimentos que se ponen sobre la mesa.

Sobre ello, el mixólogo Cristopher Hernández conversó con El Heraldo Digital para que esta época en la que las fiestas navideñas sorprendas a todos tus invitados al convertirte en un bartender profesional con tres bebidas pensadas para cada tiempo y para los diferentes paladares. Además, en exclusiva preparó la bebida estrella que querrás tener en tu copa después de devorar cada platillo.

Los amantes de los cocteles no dejaran mentir cuando se afirma que hay uno para cada momento y así como se puede tener una bebida preparada especialmente para esperar a la hora de sentarse y degustar cada platillo, existen otras que están pensadas para acompañar con un buen trozo de carne. De acuerdo con el experto de Kun Reforma, el orden ideal para preparar las bebidas en esta temporada es el siguiente.

La primera de ellas es el “Carlo Magno” , perfecta para la cena de Navidad, ya que al tratarse de una temporada en la que los platos fuertes son los grandes protagonistas también se debe de tener algo para acompañar y el mixólogo compartió todos los detalles para preparar esta bebida. Además, lo hizo frente a las cámaras donde también reveló sus grandes secretos -como usar una tortilla tatemada para darle más sabor- para completar los sabores de:

Preparación

De acuerdo con el mixólogo, este preparado aunque puede resultar bastante sencillo a, en realidad es muy complejo y su mezcla de sabores, en especial la uva verde con el carbón activado le dan el toque de sabores perfectos. “Es para tener un poquito de ahumado y frescura al final del trago”.

La mejor parte de esta bebida y por la que es tan sensacional es porque es magnífica para mantener la elegancia esta Navidad. Asimismo, no se puede pasar por alto que se puede tener con una carne grasa para conseguir una mezcla de sabores aún mayor.

Una reunión y en especial una cena, nunca está completa sin sus tres tiempos con los cuales deleitar al paladar y pensando en esto Cristopher Hernández recomendó iniciar cada evento con un Green Velvet pues al tratarse de una combinación de sabores sencilla y fresca, se convierte en la opción ideal “para empezar la comida”. Asimismo, resalta que para aquellos eventos con motivo de la Navidad que están pensados para el día, este preparado no puede faltar.

“No es un coctel que sea agresivo en boca, es fresco. Lleva jarabe de cáscara de pepino (preparado a mano), jugo de limón, usamos de destilado ginebra y le agregamos un poco de Tajín al final y agua tónica. Esto para tener una parte salada también en el coctel; es como una pequeña ensalada, no es tan fuerte y puedes tomarte varios”, detalló.

Para los amantes de lo clásico, en estas fiestas navideñas pueden cerrar sus reuniones con el Carajillo Kun, mismo que recupera el brandy en lugar del licor, un truco que proviene desde la Guerra de España y Corea en el que el café se fusiona con el alcohol para conseguir un sabor perfecto.

“Ocupé un brandy que es Alta Luz de Torres que no está tan perfumado ni tiene mucho cuerpo para que no invada nuestro carajillo; ocupa Saint Germain que tiene un dulzor, pero no es tan elevado. Ocupamos una onza de cada destilado y del licor, un shot de expreso y una tierra que hacemos aquí (Kun Reforma) a base de café, coco, vainilla y almendra. Al final lo colocamos con una rodaja de toronja”.