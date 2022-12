Triglicéridos altos: así puedes comer esta temporada para cuidar tu salud

La temporada de fiestas y reuniones decembrinas tanto en el trabajo, con amigos o familia ya está aquí y como tal no se deben pasar por alto las recomendaciones con las cuales cuidar de la salud, especialmente en pacientes con enfermedades como la diabetes o los triglicéridos altos, en donde una alimentación balanceada es clave para evitar complicaciones. Sin embargo, en un momento en el que los platillos tradicionales, postres y bebidas se ofrecen por todos lados, cuidar la dieta puede complicarse, pero no resulta una tarea imposible y como te hemos contado en otras ocasiones, no hay que renunciar a los antojitos de cada evento, sino saber cómo y cuánto comer.

En el caso de las personas con los triglicéridos altos es importante saber que de no controlar los niveles de forma adecuada existe un significante riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, según Mayo Clinic. Asimismo, es importante recordar que la dieta en estas fechas debe ser muy cuidadosa, pues es común ingerir más calorías de las habituales o de las que el cuerpo necesita, que de no quemarse de forma correcta se transforman en triglicéridos, mismos que al final terminan por almacenarse "en las células grasas".

Evita las carnes rojas. (Foto: Pexels)

De ahí que la relación entre los altos niveles de esta sustancia y la preocupante ingesta de calorías pueden terminar por desarrollar hipertrigliceridemia y aunque se sabe que cuando las calorías no utilizadas al instante después son liberadas por hormonas para que el cuerpo reciba energía entre cada comida, el no tener un correcto seguimiento pueden detonar enfermedades, o bien, ser una señal de alerta ante afecciones como:

Prediabetes o diabetes tipo 2

Síndrome metabólico

Hipotiroidismo

Aplica estas 3 recomendaciones para no elevar tus triglicéridos en esta época decembrina

Las posadas, Navidad y las celebraciones para Año Nuevo son solo una parte de la larga lista de festejos de la temporada y algo que tienen en común todas estas fechas son platillos como el pavo, romeritos, pastas, ensaladas, postres y brindis con alcohol que si bien no hay que evitar del todo, sí es importante saber cuáles son las mejores opciones para prevenir complicaciones de salud.

Pues así como los diabéticos deben cuidar que su consumo de fibra no disminuya, los pacientes con hipertrigliceridemia también deben cuidar lo que consumen, en especial a la hora de elegir sus proteínas, pues durante estas fechas es muy común encontrar aquellas fritas o con mucha grasa, pues puede agravar los problemas de salud. En cambio, puedes seguir estar tres recomendaciones que te ayudarán a disfrutar de la temporada y de sus platillos sin aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca.

No olvides agregar verduras a tus platos. (Foto: Pexels)

Consume grasas saludables

Al hablar de las grasas los profesionales de la salud recomiendan evitar el consumo de carnes; sin embargo, esto no significa que para la temporada navideña no se puedan consumir, aunque lo ideal es reemplazar las grasas saturadas presentes en este tipo de proteína por las saludables de alimentos naturales como:

Plantas

Aceites de oliva

Canola

Mientras que para no perderse del disfrute de acompañar los platillos con proteínas de origen animal, en lugar de carne roja, los pacientes con los triglicéridos altos la sustituyan con:

Pescados ricos en ácidos grasos omega-3

Evita el alcohol

Las bebidas ricas en alcohol están muy presentes en esta temporada navideña, pero es muy importante que las personas con triglicéridos altos moderen la cantidad que consumen en estas fiestas, pues se sabe que son ricas en calorías y azúcares que también pueden afectar la salud al incrementar los triglicéridos.

Si bien la recomendación sería evitarlo en la medida la posible, para no alejarse de los brindis, lo importante es limitar el consumo.

Recuerda no tomar en exceso. (Foto: Pexels)

Lo que no debes co mer

Lo ideal para esta temporada es seguir muchas de las recomendaciones que los profesionales de la salud recomiendan para la vida diaria, en especial para la dieta. Asimismo, una visita con un médico o nutricionista puede ser una excelente opción para que la atención sea personalizada.

Aún así, procura cuidar no consumir o hacerlo en pequeñas cantidades de:

Grasas trans

Aceites

Grasas hidrogenadas

Alcohol

Azúcar

Carbohidratos refinados

Harina blanca o fructosa

