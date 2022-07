Hipotiroidismo: 3 alimentos que se deben evitar en la dieta

El hipotiroidismo es una de las enfermedades más comunes en mujeres y se manifiesta cuando la tiroides no produce suficientes hormonas para satisfacer las necesidades del cuerpo, entre ellas la energía, por lo que es común que los principales síntomas se asocien con la fatiga, el aumento de peso, estreñimiento e irregularidades en el ciclo menstrual, según indica el sitio especializado en medicina, MedLine Plus.

A pesar de ello es una de las enfermedades fáciles de controlar y aunque a diferencia de otras afecciones, como la diabetes, el hipotiroidismo no se puede regular con la alimentación, sí existen algunos alimentos que se recomienda evitar en la dieta diaria e incluso los médicos pueden llegar a recomendar realizar cambios en el estilo de vida y a continuación presentamos algunos de ellos.

"Es verdad que no tener suficiente yodo (deficiencia de yodo) puede causar hipotiroidismo", explica Mayo Clinic, aunque no es una de las principales razones con las que se asocia esta enfermedad. Afortunadamente existe un tratamiento que mitiga los síntomas de la afección y aunque no existe una dieta como tal a implementar, sí se pueden seguir algunas recomendaciones para evitar complicaciones.

Soya

De acuerdo con los expertos, la cantidad de soya debe ser controlada en la dieta de las personas con hipotiroidismo, en especial si se tratan de suplementos, ya que se ingerirse en altas cantidades, se puede llegar a afectar la producción de la hormona tiroidea que afectan a casi todos los órganos y controlan funciones importantes del órganismo; de ahí que la enfermedad tenga una larga lista de síntomas. Esto ocurre porque este alimento es rico en isoflavonas, una de las principales sustancias que afectan la función de la tiroides.

Fibra y gluten

Por otro lado, Mayo Clinic asegura que los pacientes ya diagnosticados y en tratamiento también deben evitar consumir demasiada fibra y gluten, y aunque no están prohibidos en la dieta, se recomienda regular su consumo. Y es que "puede impedir la absorción de los medicamentos de reemplazo de la hormona tiroidea".

Algunos de los alimentos ricos en estas dos sustancias son la lechuga, acelga, brócoli, zanahorias crudas y espinaca, así como la avena, los productos a base de trigo, cebada y el centeno. De hecho, muchas otras verduras también son ricas en goitrógenos, mismos que pueden afectar la función de la tiroides, pero sólo cuando se consumen en grandes cantidades.

Nueces

Asimismo, cuando el médico ya recetó medicamento de reemplazo de la hormona tiroidea para controlar la afección, se recomienda no consumir nueces, así como suplementos de hierro y de calcio. De acuerdo con los expertos, para poder ingerir este tipo de alimentos es necesario seguir algunas recomendaciones como:

"Para evitar posibles interacciones, ingiere estos alimentos o usa estos productos varias horas antes o después de tomar el medicamento para la tiroides".

Por el contrario, agregar alimentos ricos en yodo, selenio y zinc, pueden ayudar a que la glándula de la tiroides y su funcionamiento se mantengan correctos.

Antes de realizar cambios en la dieta de pacientes con hipotiroidismo es muy importante consultarlo con un profesional de la salud que determine si es la alternativa más viable según el caso, pues aunque muchos estudios han demostrado el impacto que tiene en la salud de personas con esta afección el evitar estos alimentos, el sustento médico y personalizado siempre será preferente.

Visitar a un profesional de la salud también puede ayudar a determinar cuáles son las causas que detonaron el hipotiroidismo, pues aunque se sabe que el deficiencia de yodo puede ser una de las razones, no es la única y en caso que "la baja actividad de la glándula tiroides no es causada por la deficiencia de yodo, los suplementos de yodo no brindan ningún beneficio y no deben tomarse" y eso se incluye en la dieta, ya que en exceso también se pueden presentar problemas de salud.

