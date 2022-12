¿Qué puedo tomar para quitar la inflamación estomacal?

El mes de diciembre siempre está repleto de fiestas que van de las posadas a los festejos de Año Nuevo y si algo tienen en común todas estas celebraciones es que los platillos tradicionales como el pavo o los romeritos convierten a la temporada en una llena de excesos. Aunque existen recomendaciones para no descuidar una buena alimentación durante los últimos días del año, hay ocasiones en las que el "comer de más" ocasiona problemas en la salud como es el caso de la inflamación estomacal.

Aunque una inflamación estomacal puede sorprender en cualquier momento del año, es muy común que sea durante las fiestas decembrinas cuando pone en apuros a muchos. Y es que sin importar si se tienen vacaciones o si al día siguiente de las festividades hay que volver al trabajo, los síntomas pueden afectar el rendimiento de las personas. ¿La razón?, por comer en exceso y sin medida, detonando así malestares como:

Gases presentes en eructos y flatulencias

Náuseas

Dolor o hinchazón en el estómago

Acidez o reflujo

Identifica los síntomas, pues a veces la inflamación es señal de enfermedades graves. (Foto: Pexels)

¿Cómo quitar la inflamación estomacal?

La buena noticia es que estos síntomas no son permanentes y una vez que los alimentos sean bien digeridos el paciente puede regresar a la normalidad y evitar volver a sobrecargar el estómago. A pesar de ello, cuando los signos son muy molestos hay medidas con las cuales erradicar la inflamación estomacal y que incluso los profesionales de la salud recomiendan. A continuación de compartimos algunos de ellos.

Agua. El truco más natural que se puede seguir en esta temporada en la que la comida abunda en exceso es beber agua ya sea durante o después de cada alimento, pues según Mayo Clinic, este líquido "ayuda a que el cuerpo descomponga y procese los alimentos" y así mejora la digestión. Por otro lado, los beneficios serán muchos, pues también es perfecta para ablandar las heces y así también mejorar problemas como el estreñimiento.

También puedes preparar agua de jengibre y combatir el estreñimiento. (Foto: Pexels)

Bicarbonato de sodio. La versatilidad de este producto, al ayudar a combatir hongos de los pies e incluso para darle un baño en seco a los perros, también permite que los síntomas relacionados a la inflamación estomacal se resuelvan en cuestión de minutos y para ello basta con mezclar una cucharadita de bicarbonato con una cucharada de jugo de limón y 200 ml, según detalla Medical News Today

Es importante que tengas en cuenta que las recomendaciones anteriores para quitar la inflamación estomacal sólo son una parte de los cuidados a seguir cuando este problema de salud se presenta. A pesar de ello, el sitio especializado en medicina, Medline Plus advierte que se deben seguir otros tips para evitar que la hinchazón permanezca por más tiempo o incluso se complique.

Así que en estas fiestas decembrinas procura comer en porciones más pequeñas y en caso que la inflamación estomacal se presente por deglutir aire a toda costa hay que evitar las bebidas carbonatadas, la goma de mascar, chupar caramelos, no usar popotes ni dar sorbos a bebidas calientes. Por otro lado, para pacientes que ya están diagnosticados con el síndrome del intestino irritable, hay que:

Disminuir el estrés emocional

Aumentar la ingesta de fibra

No olvides cuidar las porciones de comida en esta temporada. (Foto: Pexels)

¿La inflamación estomacal puede ser grave?

De acuerdo con Medline Plus, usualmente la hinchazón es provocada por una mala alimentación, aunque en muchos otros casos puede ser señal de una enfermedad grave y es por ello que hay que mantenerse atentos a los síntomas y visitar al médico si se detecta una inflamación abdominal que no desaparece y está acompañada por otros síntomas inexplicables, si hay fiebre, diarrea, heces con sangre o el paciente no puede comer o beber por más de 6 a 8 horas.

Y es que en casos como estos no se debe al exceso de comida, sino que también puede ser señal de afecciones como:

Acumulación de líquidos en el abdomen

Gases en el intestino

Síndrome del intestino irritable

Intolerancia a la lactosa

Quistes ováricos

Oclusión intestinal parcial

Embarazo

Miomas uterinos

