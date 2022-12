Agua de jengibre, la bebida ideal para tratar el estreñimiento de forma natural

En los últimos años el jengibre ha ganado mucha popularidad a nivel mundial, esto gracias a sus propiedades medicinales de las que expertos han hablado en muchas investigaciones, pues se sabe que consumir esta raíz tanto en alimentos como en bebidas es ideal para proteger al sistema inmune y prevenir enfermedades como el cáncer, o bien, combatir otros malestares muy comunes como las náuseas matutinas o el estreñimiento.

Aunque el estreñimiento no debe de tomarse a la ligera y siempre recibir la valoración médica, puede llegar a ser muy tratable al modificar pequeños hábitos diarios como agregar más fibra a la dieta; sin embargo, no es el único truco al que se puede recurrir cuando los síntomas de esta afección se vuelven insoportables. Y es que se sabe que el agua de jengibre puede ser una excelente aliada gracias a todos los beneficios que tiene en el estómago y en el colon, mismos que no sólo ayudan a que las heces se expulsen con mayor facilidad, sino también a combatir malestares como:

Tener menos de tres evacuaciones a la semana

Dolor por heces duras y secas

Sensación de una evacuación inconclusa

Dolor en la zona abdominal

La buena noticia es que alimentos como el jengibre pueden ayudar a tratar el estreñimiento de forma natural, esto no sólo por la mejora que brinda al colon, sino también a una larga lista de propiedades medicinales que lo han llevado a recibir el nombre de "superalimento". De acuerdo con la dietista clínica Katherine Marengo de Healthline, esta raíz es rica en gingerol que le otorga casi todos sus beneficios médicos comprobables.

Este superalimento ayuda a cuidar del organismo. (Foto: Pexels)???

Esta sustancia destaca por ser un antiinflamatorio natural que también resulta indispensable para los pacientes con este problema de salud. Asimismo, la experta añade que la evidencia en investigaciones ha demostrado que consumir jengibre acelera el vaciado del estómago.

¿Cómo tomar agua de jengibre para aliviar el estreñimiento?

Así que si quieres aliviar los síntomas y malestares del estreñimiento no dudes en preparar esta bebida que además de ser muy efectiva, es muy barata, por lo que tu cartera no resultará afectada. Asimismo, es fácil y rápida de preparar para que en un dos por tres todas las molestias desaparezcan; sin embargo, lo ideal no es abusar de ella y al no notar mejoría, hay que visitar a un profesional de la salud.

Por otro lado, lo ideal es combinar esta bebida con otros hábitos saludables como es el caso de mejorar el tipo de dieta tanto con alimentos como con bebidas, implementando la actividad física y en algunos casos tomando medicamento bajo receta médica.

Ingredientes

Raíz de jengibre fresca o en polvo

250 ml de agua

Preparación

Pela muy bien la raíz y corta dos centímetros de ella, o bien, ocupa una cucharada del polvo de jengibre. Pon a hervir el agua y cuando se encuentre en su punto máximo agrega el jengibre. Luego de cinco minutos retírala del fuego y deja enfriar. Sirve y bebe.

La recomendación es tomarlo por las mañanas. (Foto: Pexels)???

Es importante recordar que aunque el agua de jengibre es muy conocida por sus beneficios para el colón y por lo tanto para que el cuerpo elimine las heces acumuladas, también puede ser señal de alerta de otras enfermedades graves, así que el estreñimiento nunca se debe de tomar a la ligera. Asimismo, debes tomar en cuenta que este preparado puede salvar de una emergencia y cuando la afección no es de larga duración.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, este problema de salud debería mejorar con el autocuidado, pero cuando se convierte en una afección de larga duración la intervención de profesionales de salud es indispensable. Asimismo, remedios como esta bebida a base de jengibre podrían no ser útiles ante complicaciones como sangrado rectal, sangre en las heces o cuando el dolor es muy intenso.

Ante ello, la recomendación es que antes de preparar esta deliciosa bebida consultes a un médico para descartar el riesgo de afecciones como:

Enfermedad diverticular

Problemas del tracto gastrointestinal inferior

Seudoobstrucción intestinal

Síndrome del intestino irritable

