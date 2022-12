¿Cómo quemar las calorías de la cena de Navidad? Este es el ejercicio ideal

A pocos días de iniciar los festejos de la Navidad muchas personas ya están buscando los mejores tips para comer de todo sin descuidar de la salud y evitar ganar esos molestos "kilitos de más" que no sólo afectan la figura, sino que también pueden traer una larga de complicaciones, especialmente cuando existen enfermedades como diabetes o hipertensión, sólo por mencionar algunas. ¿La razón?, que la temporada está llena de los platillos más deliciosos y que sólo se preparan en diciembre, además que se suman otros factores como no respetar las porciones adecuadas y el sedentarismo que impide quemar las calorías.

Las calorías son indispensables para el cuerpo, pues se obtienen por medio de los alimentos para convertirlas en energía y así impulsar "todas tus acciones, desde pequeños movimientos hasta una carrera de maratón", explica el sitio especializado Mayo Clinic; sin embargo, comerlas de más como suele ocurrir durante la Navidad y otras celebraciones de la temporada, ocasiona que se acumulen en forma de grasa y así se aumenta de peso. Afortunadamente existe un ejercicio ideal para quemarlas de forma correcta y seguir procurando tu salud.

¿Sabes cuántas calorías consumes en esta temporada? (Foto: Pexels)

¿Cómo se queman de forma correcta las calorías?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tan solo en la cena de la noche previa a la Navidad, una persona puede ingerir hasta 2 mil 219 kilocalorías. Por supuesto, recibirlas es más fácil que eliminarlas del cuerpo y la única forma de conseguirlo es por medio del ejercicio que en casos como estos, la mejor alternativa es correr para conseguir los mejores resultados de forma adecuada.

En una publicación de diciembre de 2021 la dependencia detalló que aunque correr es una excelente alternativa para quemar todo lo que el cuerpo recibe por una cena navideña, el tiempo promedio puede ser muy alto y poco adecuado para quienes no están acostumbrados a realizar ejercicio. Esto porque:

"Estarías comiendo 2219 kcal y para 'quemarlas' requerirías de 4 horas 30 minutos de trote a velocidad constante".

No se trata de pasar horas ejercitándote para quemar las calorías de más. (Foto: Pexels)

Las 6 razones para hacer sentadillas y cuidar de la salud

Otra alternativa más para iniciar con hábitos saludables después de los festejos de Navidad y Año Nuevo son las sentadillas, el ejercicio perfecto y recomendado por los profesionales de la salud por su larga lista de beneficios para el organismo, pues según el doctor Mauricio González Arias, además de ayudar a quemar calorías, previenen una larga lista de afecciones y de ahí que no sorprenda que incluso se recomienden para los diabéticos.

Potencian la salud metabólica

Ayudan a controlar el peso y a perder grasa corporal

Regulan los niveles de colesterol en la sangre

Reducen la glucosa alta

Mejoran la circulación

Reducen la presión arterial

No olvides que los profesionales de la salud recomiendan tanto para las fiestas decembrinas como para el resto del año mantenerse activos con ejercicio y una buena alimentación, pues el truco para cuidar la salud no está en comer en exceso y luego hacer ejercicio también extremo e intenso para quemar todas las calorías consumidas. En cambio, se debe conseguir el balance adecuado para no realizar ni entrenamiento de más ni una dieta rica en calorías.

Asimismo, es importante recordar que el consumo de calorías varía de una persona a otra tanto por su edad, sexo y tipo de actividades; sin embargo, es común que en estas fechas el consumo se incremente por las muchas reuniones que hay, además de no respetar las porciones adecuadas.

