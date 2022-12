¿Es sano comer galletas de jengibre esta Navidad?

La Navidad tiene muchas características para describirla y aunque el pasar tiempo con nuestros seres queridos es una de las más comunes, es imposible no hablar de la comida que se ve por todos lados en esta temporada, pues platillos como el pavo o los romeritos, además de postres como la ensalada de manzana e incluso las galletas de jengibre ya son parte de una tradición que nadie se atreve a romper. Es precisamente por ello que al llegar enero muchas personas se dan cuenta que ganaron unos cuantos kilos de más ante la alta ingesta de calorías que repercuten en la salud.

Por supuesto, todo lo que se sirve sobre la mesa ni es ni sano al cien por ciento ni nocivo, pues muchos de los platillos se acompañan con verduras e incluso se ocupan ingredientes que destacan por su alto valor nutricional e incluso medicinal. Uno de ellos es el jengibre que se ve mucho tanto en bebidas para evitar resfriados, como en la comida tal es el caso de las famosas galletas hechas a base de esta raíz de la que incluso se sabe puede reducir el riesgo de cáncer.

Es muy común encontrarlas durante estas fiestas navideñas. (Foto: Pexels)

El ingrediente por sí sólo es considerado como un superalimento del que hay muchas cosas buenas de las cuales hablar, pues es recomendado por los profesionales de la salud para reducir los altos niveles de colesterol, para quitar las náuseas matutinas o para mejorar la digestión y aliviar problemas como la indigestión. Todo esto gracias a su larga lista de nutrientes como el gingerol, que diversas investigaciones la han señalado como la principal responsable de sus beneficios médicos.

¿Las galletas de jengibre son buenas para la salud?

Ante todo lo anterior y porque las galletas de jengibre son las preferidas cada Navidad, surge la duda de si es bueno o no comerlas y si al igual que en otros alimentos o bebidas resultan ideales para proteger al organismo, así como evitar, prevenir o combatir enfermedades. Es por ello que en esta ocasión te contamos todo lo que debes de saber antes de llevarlas a tu mesa.

Y es que al no ser hechas exclusivamente con jengibre, también se deben de tomar en cuenta otros de sus ingredientes como la mantequilla, el huevo, leche condensada, la harina de trigo, avena y el azúcar. Aunque algunos de estos alimentos son de consumo diario pueden llegar a tener pros y contras, como es el caso de los huevos, además que otras son muy recomendadas por lo saludable que resultan como es el caso de la avena, lo cierto es que juntos pueden llegar a ser muy ricos en calorías.

También hay que cuidar con qué tipo de bebidas se acompañan y el efecto que pueden tener en la salud. (Foto: Pexels)

El problema de una alta ingesta de calorías, es decir, cuando se consumen más de las necesarias según factores como la edad o el peso, es que se acumulan en el cuerpo en forma de grasa ocasionando problemas de salud como el aumento de peso. Y ni hablar de las pocas recomendaciones de ingerir altas cantidades de azúcares que pueden llevar a que una persona tenga mayor riesgo de sufrir enfermedades como la obesidad, diabetes o padecimientos cardíacos.

Por supuesto, no todo es malo al consumirlas y como señalábamos arriba, su ingrediente principal, el jengibre, es una excelente fuente de nutrientes a los que se les asocian sus propiedades medicinales. De acuerdo con El Poder del Consumidor, esta raíz cuenta con minerales de importancia como el magnesio, hierro, manganeso, zinc o potasio. Asimismo, aporta vitaminas como la C, B3, B6, B1, B2, B9 y E.

Al consumirse por sí solo o en platillos y bebidas también puede ayudar a personas con enfermedades como la diabetes, gastrointestinales o síntomas de infecciones en las vías respiratorias, sólo por señalar algunas. Por otro lado, es importante resaltar que antes de llevarlo a la dieta diaria es de suma importancia consultarlo con un especialista, pues el jengibre tiene contraindicaciones como en:

Pacientes con presión arterial

Personas embarazadas

No uses tanta azúcar y evita otros ingredientes como las chispas de colores. (Foto: Pexels)

En resumen, las galletas de jengibre, al igual que una larga lista de alimentos de Navidad no se tienen que ignorar aunque las ganas por comerlos sean muchas. El truco que recomiendan los profesionales de la salud es cuidar cuánto se come y recurrir a las porciones adecuadas para no caer en los excesos, además que se deben implementar otros hábitos saludables como no descuidar las fuentes de fibra como frutas y verduras por procurar postres como estos en los que el cuerpo recibe las famosas "calorías vacías".

Asimismo, una alternativa más saludable para esta temporada y con las que este postre no se tendrá que sacrificar de la dieta diaria es hornearlas en casa y verificando que el jengibre sea de preferencia directamente de la raíz, además de no abusar del azúcar. Recuerda que muchos de los productos que ya se venden preparados y empaquetados son considerados como ultraprocesados y poco saludables; de hecho, estudios han advertido que su consumo puede ser causa de muerte prematura.

SIGUE LEYENDO

¿Cómo controlar mi diabetes y glucosa alta? 3 trucos para estas fiestas decembrinas

Regalos para Navidad: 5 opciones útiles y baratas

Endulzantes: 5 razones de salud para no dárselos a niños