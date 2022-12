"El flamenco en México se siente como algo propio", afirma la bailaora María Juncal

La temporada navideña siempre despierta el deseo de viajar a otros rincones del mundo para disfrutar de la época de invierno, así como de la cultura con música, baile y gastronomía que deleiten cada uno de los sentidos; sin embargo, no todas las personas tienen esta oportunidad y en casos tan específicos como estos la Ciudad de México alberga un espacio perfecto para juntar todo lo anterior, además de celebrar la Navidad como nunca antes. Se trata del Juncal Tablao Flamenco en donde España y México se fusionan para dar un espectáculo inolvidable.

Viajar sin salir de la capital nunca había sido tan fácil antes que el Juncal Tablao Flamenco abriera sus puertas gracias a la aclamada bailaora María Juncal, la española que cumplió su sueño de compartir su cultura, tradición y arte en un país como el nuestro del que no tiene más que cosas bunas qué decir. En conversación con El Heraldo Digital, la descendiente de los Borrull compartió todos los detalles del espectáculo que prepararon con motivo de la temporada navideña.

La bailaora afirmó sentir el abrazo de México muy fuerte. (Foto: El Heraldo Digital)

¿Qué tiene preparado el tablao para esta Navidad?

En México las fiestas decembrinas ya empezaron con la celebración a la Virgen de Guadalupe, pero si del flamenco se trata y de su fusión con la época navideña, se adelantó con un espectáculo que protagoniza Karime Amaya, descendiente de la bailaora Carmen Amaya. Y es que desde el pasado 7 y hasta el 17 de diciembre, harán vibrar el recinto de la Roma Norte, en la colonia Álvaro Obregón de la CDMX; mientras que a partir del 21 de este mes la propia María Juncal abre temporada.

"En Juncal Tablao Flamenco seguimos con una agenda muy flamenca. Sale Karime Amaya que deja un sabor de boca fantástico en el público deja una sensación maravillosa y voy a entrar yo con con un nuevo espectáculo qué es una suite flamenca es un recopilatorio de distintas piezas es un formato muy detallado con cante toque y baile es un formato que nos traslada no nos remite directamente al lugar al que estamos que es en un tablón flamenco", dijo la española.

Karime Amaya y su baile conquistarán la Navidad. (Foto: Cortesía Luis Castilla)

(Foto: Cortesía)

Sin embargo, la música en vivo y el baile que cautivará a todos los presentes no es lo único por lo que este espacio es tan popular, pues si por algo destaca también es por ser un lugar en donde la gastronomía también se hace presente y con motivo de la temporada, en el menú se incluirán "platillos tradicionales de las fechas, tanto para España, como para México".

Aunque en su conversación con este medio María Juncal reconoció que no hay nada como disfrutar el espectáculo en vivo, siempre se piensa en el resto de la audiencia. Al no tener claro si las redes sociales permiten una mayor conexión y disfrute, o un arma de doble filo para ver hasta el cansancio un mismo espectáculo, afirma que desde el Juncal Tablao Flamenco no descuidan al resto del mundo y es que tan sólo al leer los comentarios que recibe en su cuenta de Instagram, personas de todo el mundo anhelan ver a la bailaora conquistar el escenario. Y en un momento en el que compartir es indispensable, este toque navideño también llegará a la red.

"Hacemos esos pequeños guiños al al mundo. Abrimos esa ventana porque hoy en día estamos tan lejos y tan cerca a un clic que tenemos esa opción de hacerlo. Yo soy partidaria, me ratifico cada día más en que la convivencia es la base del de la transmisión del arte, estar en vivo, pero no dejo de maravillarme, de entusiasmarme con este tipo de opciones que nos brinda la tecnología entonces sí por supuesto le haremos un guiño al mundo a la gente que nos ve desde Japón, desde China", explicó.

María Juncal inició su carrera con su tía abuela, Trini Borrull. (Foto: El Heraldo Digital)

"México tiene algo propio", afirma María Juncal

La trayectoria de la aclamada bailadora incluye muchos países y reconocimientos como el Premio Nacional de Danza en Córdova: "Antonio Gades" o la mención de honor del Gran Teatro de La Habana, pero al hablar específicamente de su paso por México reconoce que el país y su gente tiene algo propio. Además, reconoce que pese a que el flamenco es originario de España, es muy bien abrazado dentro del territorio azteca.

"El abrazo del público mexicano siempre lo he sentido caluroso, apretado y muy lleno de euforia. La verdad yo creo que el flamenco en México se siente como algo propio; el espectador lo disfruta muchísimo aunque no sepa nada de flamenco, aunque sea la primera vez que se sienta a ver flamenco".

Estas experiencias, precisa la exponente del flamenco, la han llevado a romper las fronteras y dar a conocer el flamenco a todo el mundo, algo de lo que se siente afortunada y agradecida, además de poder llevar la experiencia a la audiencia que desconoce de este maravilloso arte. "Hay gente que no entiende nada de lo que se dicen las letras del flamenco y se emociona hasta las lágrimas por lo que escucha por lo que siente de un tejido flamenco y por lo que ven el lo que siente a través del movimiento del interpretado por un flamenco o una flamenca".

María Juncal también ha impartido cursos en nuestro país. (Foto: El Heraldo Digital)

Antes de concluir su plática con este medio, María Juncal reiteró su invitación a disfrutar del flamenco en vivo, pues tal y como su experiencia como bailaora, maestra, fundadora del Juncal Tablao Flamenco y tras haber recorrido varios lugares del mundo le han dejado ver, este tipo de baile sólo se disfruta en persona y qué mejor que acompañado de los platillos españoles más emblemáticos. Por supuesto, en esta ocasión las puertas del lugar se abrirán de forma única, ya que esta es la primera vez que ella comparte la Navidad con su público mexicano.

"Por supuesto hago la invitación porque la experiencia es otra, nada que ver con verlo en vivo, sentirlo, emocionarte allí, ver a los artistas, sentirlos y decir 'hoy he visto flamenco y he sentido flamenco'", concluyó.

SIGUE LEYENDO

María Juncal y el Juncal Tablao Flamenco, una experiencia en la Roma que combina la música, la danza y la comida