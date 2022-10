¿Qué es el squirt masculino? Este es el truco para llegar al punto máximo del placer

La sexualidad va más allá de la penetración, pues es una forma en la cual conocer nuestros cuerpos y el placer que pueden llegar a alcanzar; sin embargo, hay muchas cosas que aún se desconocen o a las que es muy difícil llegar, una de ellas es el squirt masculino con el que los hombres pueden alcanzar el punto máximo del placer y contrario a lo que se piensa, no está relacionado a la eyaculación, sino a un momento que puede ocurrir después de esta.

Poco se habla del squirt masculino, ya que en la mayoría de las ocasiones se suele prestar atención al femenino, pero se trata de un punto en el que ambos coinciden. Algo que debes de tomar en cuenta es que para llegar a esta expulsión que puede ser a chorros o sutil no es necesaria una penetración, pues con la masturbación el cuerpo puede llegar a este punto, por lo que puedes hacerlo por tu propia cuenta o en compañía de tu pareja.

La única desventaja es que no todos los hombres son capaces de llegar a esta fantasía, aunque eso no quiere decir que nunca lleguen a él, sino que hace falta aplicar el truco estrella que algunos hombres como el actor porno Nacho Vidal ponen en práctica para correrse en cuestión de minutos, aunque la relajación, conocer tu cuerpo, una buena hidratación y dejarte llevar por las sensaciones que se desarrollan en el momento son piezas clave.

La masturbación y los juguetes sexuales pueden ayudarte a lograr el squirt. (Foto: Pexels)

¿Cómo lograr el squirt masculino?

Lo que debes de esperar al poner en práctica esta fantasía sexual de muchos hombres (y de sus parejas) es que el encuentro terminará con el squirt, es decir, una expulsión de la uretra cuya textura será transparente y sin ningún olor; de hecho esta es la clave para determinar si se trata de una eyaculación o no. Además, como señalábamos arriba, siempre se puede llegar a este punto de placer mediante la masturbación, pero para lograrlo y llevar a tu cuerpo a otro nivel, hay trucos que se deben conocer para ser un caso de éxito.

Y qué mejor que seguir los consejos de los sexólogos, quienes no sólo conocen a la perfección cómo funciona el cuerpo, sino también cómo lograr o tocar puntos estratégicos para disfrutar aún más los encuentros sexuales o la masturbación, y en plataformas como YouTube hay guías completas para que lo anterior sea muy efectivo. En el caso del squirt masculino, la periodista y sexóloga Noemí Casquet ha precisado algunos detalles para alcanzar el punto máximo del placer.

¿Lo pones a prueba? (Foto: Pexels)

De acuerdo con los detalles de la experta, lo primero que hay que hacer es estimular el pene; sin embargo, una vez que la erección se hace presente, lo ideal es intentar este paso una vez que ocurrió la eyaculación y tras ella comenzar a centrar la atención en el glande con un frotamiento intenso en la zona. Si lograste tener tu primer squirt es muy importante que al terminar procures mantenerte bien hidratado, palabra de los expertos.

No olvides que tal y como advierte Casquet, "el squirt masculino no sale con semen", ya que la expulsión ocurre gracias a la hormona vasopresina que es la encargada de dar la señal de orinar y que a su vez está conectada con el sistema nervioso central. "Cuando tenemos mucho placer durante un corto tiempo o muy prolongado deja de funcionar y el agua no filtra por los riñones, y pasa directamente por la vejiga, la uretra y sale expulsada mezclándose con el líquido protático".

SIGUE LEYENDO

Tener sexo diario antes de dormir facilita conciliar el sueño y ayuda a eliminar el estrés, asegura neurobióloga

¿Qué pasa en mi cuerpo si tengo relaciones sexuales todos los días?

Velas eróticas; así puedes encender la llama con tu pareja, ¿te animas?