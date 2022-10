Vestido con pantalón, la nueva tendencia que propone la Semana de la Moda en París

La Semana de la Moda en París ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y no sólo por los icónicos looks de famosas como Zendaya o Kylie Jenner, quienes causaron furor este fin de semana, sino también por las propuestas más arriesgadas como llevar guantes de condón en los outfits e incluso retomar ideas que ya vimos en décadas pasadas como usar vestido con pantalón. Aunque esta combinación desata mucha polémica y es amada por unos y odiada por otros, nadie puede negar que está de regreso.

Al pensar en looks de vestido con pantalón vienen a nuestra mente los atuendos con los que las famosas conquistaban las alfombras rojas de los eventos más importantes de los años 2000 y los diseñadores llevan al menos dos temporadas diferentes advirtiendo el protagonismo que esta polémica combinación tendrá en el mundo de la moda. De hecho, durante los últimos meses de 2021 y a principios de 2022 muchos diseñadores de firmas importantes adelantaban que para lucir a la moda habría que llevar estas dos prendas juntas.

Los pantalones holgados son clave para estos looks. (Foto: IG @versace)

Y durante la Semana de la Moda en París, Versace acaba de terminar de confirmarlo y de advertir que se trata de una de las alternativas perfectas para causar sensación durante la temporada primavera-verano 2022. Por supuesto, hay algunos elementos que no se pueden descuidar para derrochar estilo y lograr los looks perfectos de esta tendencia que nadie se querrá perder (a pesar de no ser la favorita de muchos) y es que recupera otras tendencias del momento.

Uno de los detalles que se deben de tomar en cuenta es que para llevar esta icónica combinación hay que apostar por los maxi vestidos y en especial aquellos con aberturas laterales para que también se puedan lucir las piernas de los pantalones y ambas prendas destaquen en el outfit.

Los jeans también se pueden llevar con vestidos. (Foto: IG @versace)

Mientras que para crear armonía en la imagen es importante combinar prendas lisas y de tonos oscuros, especialmente en los pantalones, y dejar que el estampado vaya en el vestido, pues este contraste es lo que causa sensación. Asimismo, es importante destacar que para que el look completo luzca perfecto, se debe combinar el volumen y es por ello que las capas del vestido le dan un estilo más sofisticado a lo holgado de los pantalones.

Claro que los pantalones de vestir y en tonos oscuros no son la única alternativa para llevar esta tendencia que propone para la próxima temporada de primavera-verano desde la Semana de la Moda en París, pues los jeans también ocupan un espacio importante, en especial si se llevan coloridos y con diseños en los que lo roto tenga protagonismo. En casos como estos y para lograr una imagen más casual también se pueden lucir escotes en los vestidos y llevarlos como el remplazo de los kimonos, para así dejar el abdomen a la vista.

No olvides agregar estampados. (Foto: IG @versace)

Aunque esta combinación se está robando toda la atención de la Semana de la Moda en París, esta no es la primera vez que la tendencia acapara todas las miradas de las pasarelas, pues como te contamos durante los primeros meses del año, tanto las faldas como los vestidos se deben llevar sobre los pantalones para imponer estilo. De hecho, reconocidas firmas de moda como Louis Vuitton, Prada, Fendi y Schiaparelli ya las habían presentado en sus colecciones de 2021 y 2022.

¿Y tú, usarías esta arriesgada combinación?

SIGUE LEYENDO

Megan Fox se luce con increíble abrigo de mezclilla ideal para revolucionar tus outfits de otoño

Kylie Jenner conquista París con el delineado efecto alargador de ojos

De Kim Kardashian a Danna Paola: ¿por qué preocupa el regreso de la moda de los cuerpos delgados?