MODA: Cortes de cabello con flequillo que son tendencia en 2022 y te harán ver más joven

El 2022 está comenzando y muchas mujeres ya buscan un estilo nuevo para lucir al máximo su melena, por esa razón traemos los cortes de cabello con flequillo que son tendencia en este año, y que además de estar a la moda harán ver más joven a quien los lleve.

Los flequillos llegaron en 2021 para quedarse aunque algunos expertos afirman que cuando se trata de este estilo es mejor no seguir las tendencias al pie de la letra y adaptarlos a la textura del cabello, la forma del rostro y el corte, aunque este año prácticamente cualquier flequillo se convierte en la mejor opción.

Los estilos con fleco que ya se comienzan a ver en las pasarelas y entre las celebridades son desde los más sutiles como el cortina, a aquellos que evocan a los años 70, pasando por los más cortos y arriesgados, o los despuntados, más atrevidos y rebeldes.

Corte bob con flequillo

Si te gustan las melenas mini o cortas, esta es la opción, pues en este 2022 podrás combinar un flequillo a la altura de los pómulos con un bob recto ligeramente debajo de la mandíbula, el estilo de fleco que van bien con este corte es el cortina, que se ve abierto en la parte media.

Pero si lo que buscas es algo más moderno, el bob en capas con flequillo también es una excelente idea, pues tendrás mucho más movimiento y textura en tu melena, un look que sin duda llegó con fuerza para este año.

El bob con flequillo es una gran opción. Foto: Pinterest

Shag del 2022

Este icónico corte a capas se renueva, pero evoca al look de los años 70 y 90. Mucha textura y dinamismo son lo que le dan a este estilo de cabello un plus, y para el 2022 es ideal llevarlo con un flequillo largo o con uno cortina, pero si buscas arriesgarte más. Incluso se puede uno más corto para darle un toque más noventero.

El shag del 2022 es muy fácil de peinar y muy cómodo, lo ideal es respetar la textura natural del cabello y se puede arreglar fácilmente secando al aire y añadiendo profundidad con sprays.

El shag del 2022 es muy fácil de peinar y muy cómodo. Foto: Pinterest

Baby bang

Este corte de pelo no es más que un mini flequillo. La mayoría de las veces queda en la mitad de la frente, y lo mejor será llevarlo desfilado para quitarle densidad, pero se puede adaptar a la forma del rostro a través de la longitud, más largos, y mucho más cortos. Si quieres recrear esta tendencia, es imprescindible mantener las cejas al aire.

No es un flequillo fácil y no favorece a todo el mundo. Los especialistas en estilismos sugieren no tener una frente demasiado estrecha ni un rostro redondo, ya que es un look favorece especialmente a los rostros angulosos y ovalados.

No es un flequillo fácil y no favorece a todo el mundo. Foto: Pinterest

Flequillo lateral

El flequillo lateral es por mucho uno de los más pedidos y de los favoritos, pues se puede llevar tanto con melenas rizadas, como en melenas con acabado wet o en versión pulida. Además, suele ser una buena opción para probar si no se está realmente convencido.

Este estilo se lleva con una parte de la frente al descubierto y con un suave desfilado que deje los laterales más largos para estilizar las facciones. Favorece a todo tipo de rostros, pero es ideal para los caras más redondas.

Este estilo se lleva con una parte de la frente al descubierto. Foto: Pinterest

