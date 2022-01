Estos tres signos del zodiaco están considerados los más superficiales

Hay quienes sólo se fijan en las cosas materiales y la apariencia de las personas, no es muy difícil encontrar a alguien así. De acuerdo con la astrología hay signos del zodiaco propensos a tener estas actitudes, eso no quiere decir que no puedan cambiar su mentalidad, pero ten cuidado cuando te acerques a ellos.

Son tres en especial los que ponen mayor interés en lo externo, de acuerdo con varios expertos en psicología, estas personas no son serias, son frívolas y no admiten sus fallos y limitaciones. Además, cambia frecuentemente en su estado de ánimo: pasa de la euforia a la depresión rápidamente. Esto también es un poco de inmadurez, pues no sabe afrontar las dificultades ni controlar su frustración.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que son los más superficiales?

Leo: En la astrología es uno de los signos más superficiales: quieren verse bien a toda costa y las ropas y accesorios tienen que ser los más caros y vistosos para llamar la atención de los demás. Todos coinciden en que su ego suele ser enorme y no se preocupan por la ideología o sentimientos de los demás, sino sólo por cómo se ven.

Libra: Para este signo la belleza física lo es todo, tanto en ella misma como en sus parejas y amistades, pues quiere que la gente la vea rodeada de “gente bien”. Ponen mucha atención en la marca de la ropa, suele molestarse cuando alguien le comenta que es superficial.

Sagitario: No esperes que profundicen en las cosas, suelen ser prácticos y tomar decisiones a la ligera es lo suyo. Lo nuevo es lo que más les importa y se aburren cuando las cosas pierden “vigencia”. Podrías hacérselo notar, pero lo mejor es tomar distancia y evitar malos ratos.

