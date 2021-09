Tres consejos para que los niños usen plataformas digitales y videojuegos de forma segura

Tal vez una de las preguntas que más se hacen los papás hoy en día es cómo cuidar lo que ven nuestros hijos en internet; y es que la tecnología prácticamente ha rebasado a muchos de nosotros, sobre todo en esta época en la que la situación de salud mundial, ha adelantado hasta siete años la digitalización en nuestro país.

Por una parte, los alumnos tuvieron que aprender a usar plataformas de videoconferencia para poder tomar clases en línea; los maestros volvieron streamers y debieron adaptarse a usar tecnología para dar cátedras, mientras que los papás, aprendieron a trabajar desde casa y a tomar reuniones a distancia en esas plataformas. Pero no sólo ellos, hasta los abuelitos tuvieron que entrarle, generando hasta temas de viralización sin precedente.

Hoy vemos niños, abuelos, papás y mamás posicionados como youtubers, streamers y tiktokers. La digitalización nos alcanzó a todos y es ya parte de la vida de absolutamente todo el mundo.

Esta evolución digital ha traído grandes aportes como legislación para el teletrabajo y la alfabetización del mundo virtual, pero también ha traído incertidumbre y hasta preocupación en el sector familiar.

Si bien los niños ya traen en su chip la tecnología, también es cierto que no es del gusto de todos los papás, que se la pasen muchas horas frente a una pantalla; entre la escuela, los videojuegos y "el YouTube", todo el día están consumiendo contenidos digitales.

Pues aquí les voy a dejar tres tips para que fomenten el uso adecuado de estos contenidos con sus pequeños y también, con los que no son tan peques:

1. Marcar límites de tiempo: Sí, ya sé, me van a decir que me volé la barda, pero los videojuegos ya no son como los recordamos, ni los contenidos digitales. A veces para poder jugar una sola partida hay que invertir hasta una hora: en lo que llega mi equipo, se conectan a la misma sala, y encontramos partida se agota ese tiempo. Por tal motivo, mi recomendación es que los niños puedan tener sesiones mínimo de 3 horas, ¡MÍNIMO! Lo mismo pasa con los contenidos digitales, ya sean de YouTube, Netflix, Disney+, etc... Luego de ese tiempo es recomendable que no se brinquen a otra actividad, lo ideal es que hagan cosas que no involucren pantallas. Dos sesiones de juego, series o pelis al día son bastante buenas (no incluyan las horas de escuela digital, ¿ok?)

2. Supervisarlos: Dentro del mundo de la internet hay mucha toxicidad y mucho bullying por lo tanto, es necesario estar supervisando constantemente a nuestros hijos. ¿A poco cuando los llevan al parque, los dejan ahí y luego regresan por ellos? no, estamos con ellos y hasta les damos un empujón en los columpios o los recibimos en la resbaladilla. De esta misma forma, debemos verificar de vez en cuando, qué están jugando, con quién lo hacen, qué videos están viendo e interesarse en lo que hacen, realizando preguntas como: ¿qué juegas, de qué trata, qué nivel eres, qué ves, me lo recomiendas? El problema de la satanización de los videojuegos y los contenidos digitales, no son estos mismos, sino la falta de supervisión.

3. Control Parental: Si tienen hijos pequeños, siempre activen los controles parentales para filtrar el lenguaje obsceno, agresivo y la pornografia. En mis redes sociales pueden encontrar las aplicaciones que pueden usar. Hay algunas para revisar y monitorear cuánto tiempo juegan, qué ven, quién les manda solicitud de amistad, etc.

Jueguen con sus hijos y vean la tecnología como un instrumento de aporte a sus habilidades diarias. Cualquier consejo aquí está papá gamer para apoyarlos.