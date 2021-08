Evita LESIONES durante tu ENTRENAMIENTO con estos tips 

Entrenar al 100 por ciento o más puede ser el objetivo de muchas personas que van al gimnasio, lo cual está muy bueno, pues siempre hay que dar el máximo de nosotros cada día.

El problema radica en no saber como entrenar de manera adecuada, porque nadie está exento de sufrir una lesión como es el caso del gran físico culturista Ronnie Coleman, que a pesar de haber ganado el concurso de Mr. Olympia, sufrió una lesión que lo ha dejado fuera del juego del culturismo.

Por ello es importante señalar que el entrenamiento no lo es todo, pues es necesario preparar a nuestro cuerpo antes del ejercicio e incluso realizar ciertos movimientos para después de entrenar.

Para evitar lesiones que puedan dejarte imposibilitado de seguir alcanzando tus metas, por atención a los siguientes tips entrenamiento.

Haz calentamiento

El calentamiento es una parte muy importante del entrenamiento, pero no hablamos solo de subirse a una caminadora por cierto tiempo (unos 10 o 15 minutos) y después dedicarte a entrenar.

La esencia del calentamiento es preparar al músculo para el ejercicio que va a realizar, por ello si te subes a la caminadora no te ayudará en nada si vas a trabajar espalda o pecho. Lo ideal es que hagas ejercicios similares a los de tus rutinas pero con un peso muy bajo, un 15 por ciento máximo del que siempre cargas, con varias repeticiones, unas 20 a 30, en no más de 2 o 3 series.

Entrena con regularidad

Entrenar periódicamente no solo acostumbrara a tu cuerpo al ejercicio, sino que además te evitará futuras lesiones, pues con una rutina establecida, es como podemos hacer que nuestro cuerpo sepa el momento en que se va a ejercitar, aunque claro, la variaciones en los ejercicio debe ser de al menos mes y medio en promedio.

No acudas al gimnasio una semana sí y tres meses no, pues esto no tendrá ningún efecto ni en tu cuerpo ni en tus metas.

No inventes

En serio, no te inventes usos muy alocados para los aparatos o poleas que hay en los gimnasios, tampoco saques posturas nuevas en los ejercicios que realices, pues esto solo provocará que sufres una lesión segura.

Si no sabes como utilizar cierto aparato o la manera correcta de realizar un ejercicio, pregunta a un entrenador que se encuentre en tu gimnasio o incluso puedes seguir a verdaderos profesionales en redes sociales que te pueden dar muy buenos tips de entrenamiento.

dhfm