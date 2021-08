¿Cómo ahuyentar los mosquitos de manera natural? 5 plantas que no deben faltar en tu hogar

Durante la época de lluvias, los mosquitos suelen convertirse en un problema constante, especialmente durante las noches, cuando su molesto zumbido nos impide conciliar el sueño. Sin embargo, más allá de la incomodidad que nos provocan, estos insectos pueden resultar dañinos para la salud, ya que son los principales transmisores de enfermedades como chikungunya, dengue, fiebre amarilla y zika.

Si lo que buscas es impedirles la entrada a tu hogar y deshacerte de los riesgos que implican de manera natural, hay algunas plantas que debes adquirir y que marcarán la diferencia. Además, todas estas plantas cuentan con beneficios que puedes implementar en áreas como la gastronomía y hasta la medicina natural, pues todas ellas tienen importantes propiedades antiinflamatorias y antisépticas.

Citronela

La citronela es conocida por su efecto para repeler mosquitos y otros bichos, pues cuenta con aceites esenciales que resultan incómodos para los insectos, aunque las personas puedan percibirlos como agradables. A pesar de que la presencia de los mosquitos no se eliminará por completo, la citronela sí marca una diferencia. Una de las grandes ventajas de esta planta es que solo requiere de cuidados básicos, como ser regada constantemente y estar en un lugar donde reciba la luz del sol.

La planta cuenta con algunas variedades, pero se caracteriza por un intenso olor cítrico y múltiples propiedades utilizadas en la medicina tradicional. La citronela se adapta al ambiente y lo único que podría terminar con ella es el exceso de humedad. Además de aceites esenciales, la citronela cuenta con antioxidantes que pueden extraerse de sus hojas y tallos, elementos que también cuentan con propiedades antisépticas y antiinflamatorias.

La citronela tiene propiedades antiinflamatorias. Foto: Twitter @GreenWorldMxico

Ruda

Conocida por su característico aroma y color, la ruda es una de las flores ornamentales más comunes en los jardines. Es tolerante a suelos secos y al calor, por lo que resulta bondadosa y fácil de cuidar. Lo único que necesita es ser regada con moderación y luz solar indirecta para sobrevivir. Gracias a su esencia, los mosquitos suelen alejarse de los lugares en donde encuentran esta planta que cuenta con usos tanto culinarios como medicinales.

Para cualquier ocasión, las hojas de esta planta deben emplearse frescas, pues si se dejan secar ya no poseen las mismas propiedades. La ruda cuenta con altas cantidades de vitamina C, aunque no tanto como el limón, por ejemplo. Sin embargo, también debe usarse en pequeñas cantidades, pues si la dosis ingerida sobrepasa la recomendada, puede resultar tóxica. Su uso medicinal contempla espasmos, várices, vitíligo y dolor de oídos.

La ruda puede resultar tóxica. Foto: Pixabay

Romero

El romero, aunque también suele ser frecuentemente utilizado en la cocina gracias a su agradable olor, resulta molesto para los mosquitos, pues contiene geraniol. Este componente es un repelente natural de insectos que suele utilizarse en productos biocidas para proteger a las personas y a otros animales de los insectos, entre los que se encuentran los mosquitos. Por si fuera poco, el romero también cuenta con propiedades beneficiosas para nuestro organismo.

Tiene un efecto positivo en la digestión, pues estimula los jugos gastrointestinales; pero también tiene un efecto diurético, antiinflamatorio, antiulcerogénico y antioxidante. Sus aceites esenciales suelen utilizarse para relajar la musculatura. Además de ser un fungicida natural, el romero cuenta con beneficios antisépticos y balsámicos, por lo que también suele usarse para combatir problemas respiratorios y algunas heridas superficiales.

El romero es un fungicida natural. Foto: Freepik

Caléndula

Esta planta es famosa gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antisépticas y cicatrizantes, pues suele ser usada en productos como pomadas, infusiones o aceites naturales. Sin embargo, su olor también eficaz para combatir los mosquitos y las molestas ronchas que produce su picadura. Debido a sus efectos, la caléndula ayuda a tratar quemaduras, golpes y afecciones cutáneas, pues acelera los procesos de cicatrización. La caléndula tiene una infinidad de usos en el plano medicinal, pues sus flores se emplean para la elaboración de cremas y ungüentos que se aplican sobre la piel inflamada o seca, con alguna herida superficial, eczemas, acné y hasta quemaduras.

La caléndula suele usarse de manera medicinal. Foto: Pixabay

Albahaca

El uso más popular de la albahaca está en la cocina. Sin embargo, también es utilizada por agricultores como repelente natural para los mosquitos. Si lo que buscas es impedir la entrada de estos insectos, deberás colocar algunas macetas en puertas y ventanas. Como planta medicinal, la albahaca es utilizada para solucionar problemas respiratorios, nerviosos y hasta gastrointestinales.