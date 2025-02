Rebelión de sindicalizados del Congreso de SLP; exigen les restituyan seguridad social

Unos veinte empleados y empleadas sindicalizados del Congreso del Estado de San Luis Potosí irrumpieron en la Oficialía Mayor del Poder Legislativo para exigir se les restituya la seguridad social a unos cien compañeros a los que les fue retirado el servicio médico del IMSS desde el inicio del sexenio del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Los inconformes fueron atendidos por la oficial mayor, Dolores Eliza García Román, quien fuera diputada gallardista del PVEM en la pasada Legislatura, quien únicamente les prometió que llevaría su petición ante el oficial mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez.

Durante el intercambio que duró apenas unos diez minutos, las y los inconformes manifestaron su enojo porque han tenido urgencias médicas que les ha ocasionado gastar cientos de miles de pesos, incluso, una de ellas narró que tiene lupus y su esposo cáncer y aunque sí tiene IMSS no tiene cobertura de gastos médicos mayores.

La oficial mayor del Congreso les argumentó que muchos de los que no tienen seguridad social es porque perdieron una demanda de amparo para tener IMSS y servicio médico particular la cual no procedió, "déjenme checar con el oficial mayor este tema de cómo podemos hacerlo, sore todo en ls necesidades tan fuertes como las tiene Paty", expresó la oficial mayor del Congreso de San Luis Potosí.

Varios de los asistentes se mostraron escépticos por lo alcanzado con su oficial mayor, ya que manifestaron que cómo tiene que ir a consultar a su par de otro Poder para garantizar una prestación en el Legislativo; así mismo, que una de las acciones iniciales de la administración estatal actual fue quitarle los servicios médicos a los sindicatos de burócratas.

