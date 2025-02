Horóscopos de hoy martes 25 de febrero: Nana Calistar revela un oscuro secreto para Virgo

El horóscopo de hoy martes 25 de febrero tiene la influencia de la Luna que está en Acurio es momento de dejar de ceder tu energía para los demás, porque te estás preocupando más de lo necesario y esa energía no regresa a ti. No tienes que explicar porqué estás trabajando en ti o en la visión que quieres ser, sal de ese círculo vicioso y deja que tu energía fluya en tu genialidad y en construirte hacia lo que deseas.

Las predicciones del horóscopo de Nana Calistar nos revelan que este martes la suerte está del lado de lo signos tierra, y aunque parezca que el mensaje de los astros no es favorecedor, es todo lo contrario, ya que te permitirá ver que vives un engaño en tu entorno laboral. Abre bien los ojos para que puedas cuidarte de las personas que te quieren hacer mal.

Horóscopos de hoy 25 de febrero

Piscis

No permitas que deseos pesimistas o errores del pasado te sigan mermando la vida, no seas tan débil para permitir que tonterías sin sentido te quiten el sueño, aprende a soltar y dejar ir y centrar tu mirada en tus metas y sueños. Si tienes una relación se torna una discusión por familia o celos. Se aproxima un viaje o se planea para próximas fechas. Momento de grandes oportunidades para tu vida que debes de poner en una balanza cuales te convienen más.

Acuario

Ponte las pilas y se más perris, no permitas que sigan fregándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. No juzgues a tus amistades al final ellos o ellas saben por qué hicieron, así las cosas, ya la vida se encargará de pasarles la factura. Perdida de algún objeto material, problemas de colitis y gastritis en estos días. En la medida que aprendas a soltar y dejar ir tu pasado.

Capricornio

Una rutina de ejercicios y mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para sentirte mejor anímicamente. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. No cuentes tanto tus planes pues te envuelves en mucha gente envidiosa que podrá dañarte las ideas o salarte cada uno de tus planes. Sabrás identificar a la persona correcta para tu vida pues desarrollará en ti sentimientos.

Sagitario

Cuidado con habladurías pues personas que son importantes para tu comenzarán a decir tontería y media de ti. No te dejes caer ni te permitas fracasar, hay personas que querrán dañarte y verte en el suelo, eres un ser con muchos proyección y energía que cuando te lo propones logras lo que quieres, eres una buena persona cuando estás en tu circulo de armonía y buenos deseos, pero cuando te enfadas llegas a explotar al punto de salpicar con veneno todo lo que te rodea.

Escorpión

El amor no se visualiza en tu casilla sin embargo hay posibilidades de caricia o de salir con nuevas personas que conocerás. Si sigues comparado a las personas con tus ex parejas de verdad que estarás condenado o condenada al fracaso. Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad. Quien te la haga la paga y tu imagen de ser buena persona solo existirá para esas personas que te traten bien, acaba con todos lo que te desean el mal.

Libra

Dolores de espalda y caídas podrían presentarse, anda con cuidado y haz las cosas a su tiempo. Tu buena disposición para aceptar lo que la vida te ofrece ha sido la clave para que tus metas se vayan materializando poco a poco. Es momento de que creas en tu capacidad de amar y de lograr todo lo que quieres y te has propuesto. No dejes pasar las oportunidades que la vida te estará brindando el día de hoy. El amor te va a dar una sorpresa, pues desarrollaras algo bonito con alguien a quien estás conociendo. La fuerza de los astros trabajará a tu favor para que logres tus propósitos. Foto: Copilot

Virgo

Es momento que vayas por eso que mueve tu mundo, eso que la vida te ha puesto en frente muchas veces y no has podido tomar, ya no es momento de lamentaciones, si en el pasado las cosas no resultaron como esperabas hoy es buen momento para conseguir todo lo que te propongas. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos.

Leo

Ten mucho cuidado con comentarios falsos que llegarán a tus oídos y que solo buscarán desestabilizarte y ponerte de malas. Vienen cambios en tus actitudes, madurarás mucho en estos días y comprenderás muchas cosas que en el pasado no comprendías. Vienen días de muchos cambios para bien que deberás de atender a la brevedad o de lo contrario podrías lamentarte en poco tiempo sobre todo en el área de los dineros. No descuides la parte de tu interior.

Cáncer

Vienen días de muchos cambios a tu vida y un próximo una semana espectacular en el cual te la pasarás de lo mejor si así te lo propones. Si estas soltero o soltera es momento de poner las cartas sobre la mesa y saber qué es lo que quieres y buscas en una pareja pues de lo contrario seguirás equivocándote y terminando con cualquiera que se te ponga en frente. Aguas con lo que cuentas pues muchos de tus planes serán salados por la gente envidiosa.

Géminis

Te vas a enterar de chismes que andan diciendo de tus amistades, no te enredes en ellos si tú no tienes vela en el entierro. Tendrás mucha suerte en juegos de azar y su te lo propones vienen buenos ingresos a tu vida que te ayudarán a salir de muchas situaciones económicas. La manera en que veas la vida será la manera en que te va a ir de hoy en adelante, ser más positivo o positiva en tu manera de pensar pues sueles atraer las cosas. Vienen grandes cambios.

Tauro

Vienen planes para un viaje y posibilidades de reencuentro con amistad del pasado. Aguas con un vecino o vecina te va a traer en chismes. El pasado podrá seguir en tu mente y quitarte el sueño, pero en la medida que no te dejes caer será en la medida que en poco tiempo quedé bien sepultado todo eso que te ha hecho daño. Te viene un proyecto muy bueno o posibilidades de iniciar un negocio.

Aries

No confundas tus sentimientos si esa persona te trata bien y te procura checa si lo que sientes realmente es amors o solo comodidad pues sueles confundirte y al poco tiempo termina pasando el encanto. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás de poner en orden tus sentimientos. Tu tranquilidad la encontrarás el día que logres desacerté de todo eso que te afecta o te hace daño, ya no temas más al amor, estás listo o lista para volver a amar

.Sigue leyendo:

Mhoni Vidente: horóscopos de la semana del 24 al 28 de febrero, salud, dinero y amor