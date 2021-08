Alimentación Infantil: ¿Cuál es la verdura más saludable para los niños?

La alimentación infantil es uno de los temas de preocupación de los padres de familia, no solo porque es difícil crear hábitos saludables, sino porque los niños disfrutan de la comida chatarra y se niegan a comer verduras por la idea de que "no saben ricas".



No se necesita seguir una dieta vegana o libre de carne para disfrutar de estos alimentos ricos en vitaminas, minerales y con grandes beneficios para la salud. Es importante conocer su aporte nutricional, cómo puedes prepararlos e incluirlo en las comidas para agarrarles sabor.

Además de ser bajas en calorías y tener muchas vitaminas y minerales, las verduras ayudan a aumentar nuestras defensas y prevenir enfermedades como la gripe. Pero más allá de una dieta balanceada, también se debe buscar el bienestar, crear sensación de saciedad y energía suficiente para el día a día.

Si no sabes qué tipo de verduras son las más saludables o las más comunes para los niños, sigue estos consejos para conocer sus beneficios y cómo puedes incluirlas en su alimentación. También puedes consultar recetas divertidas para disfrutar de snacks saludables.

¿Cuál es la verdura más saludable? Conoce sus beneficios

Espinacas

Es una de las verduras más populares y la favorita de personajes animados como "Popeye". Este alimento se puede preparar de muchas formas, desde ensaladas, sandwiches, sopas, cremas y pastas. Aporta fibra, potasio, calsio, hierro y vitaminas A, E y C. También ayuda a prevenir la anemia y a la función digestiva.

Brócoli

Es una verdura verde rica en vitaminas C, B2, A, E y aporta fibra y minerales. El brócoli es un alimento que puede preparase cocido, en sopas, cremas, pastas, ensaladas o como un snack. Puedes acompañarlo con algún aderezo, queso o con chile y limón.

Zanahorias

Finalmente, las zanahorias, las favoritas de Bugs Bunny. Es una verdura que se puede disfrutar crudas o cocidas, en sopas, ensaladas, como snacks, cremas y asadas. Este alimento aporta a la salud, ya que beneficia la vista y los dientes.



También ayuda a prevenir la gastritis y es rica en vitaminas y minerales. Se las puedes dar como botanas, pero no debes abusar, ya que también está compuesta de azúcar.