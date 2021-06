¡No tengo nada que ponerme! 5 básicos de verano que deben estar en tu clóset

A pocos días que inicie el verano es normal que el calor se sienta cada vez más, es por eso que al momento de elegir las prendas para vestir sea difícil elegir la opción para sobre llevar las altas temperaturas.

Existen básicos de moda que ayudan a que durante la nueva temporada no almacenes ropa y no termines gastando en prendas innecesarias que solo usarás una vez y ya no usarás nunca más.

Recuerda que la opción más sustentable es tener un clóset con pocas prendas, pero estas deben ser útiles para usarlas en varios atuendos e incluso en otras temporadas del año.

Recuerda que hay prendas básicas que son de ley entre ellas están el famoso vestido negro, un buen pantalón de mezclilla sin detalles, blusas lisas en negro y un camisa blanca, estas siempre sacarán de apuro, pero ahora conocerás las que son esenciales para este verano.

Crop top

Es una prenda que tiene algunos años en tendencia y seguirá por algún tiempo. Se distingue por dejar ver el abdomen, pero en diseño hay múltiples tamaños y decoraciones, procura comprar una en algún color liso para optimizar su combinación.

Busca colores para todas las temporadas. Foto: especial

Pantalón ancho

Son muy cómodos para llevar a la playa o plan de verano, esta prenda de la parte inferior lleva las piernas anchas, puedes combinar con tenis para obtener un estilo menos formal.

Camisa gigante

En 2021 las camisas de grandes proporciones siguen siendo tendencia. Una camisa oversized la puedes usar desabrochada, con un hombro descubierto, arremangada o amarrada en la cintura, entre infinidad de opciones.

Hay muchas maneras de llevarla. Foto: especial.

Un anillo grande

Otro de los accesorios que se lleva en proporciones muy grandes son los anillos, collares y aretes. Marcas importantes ya tienen en sus colecciones estas opciones, así que puedes elegir entre muchos de ellos.

Mocacines

Es un clásico de clóset, se han puesto muy de moda, si deseas adquirir unos esta temporada opta por algo que puedas usar durante todo el año y para distintas ocasiones.

GB