Moda: Estos 10 vestidos serán tendencia en verano; deberás tener uno en tu clóset

La llegada del verano también implica un cambio en nuestra forma de vestir y, aunque podría parecer complicado seguir las tendencias, es importante que sepamos cuáles son las prendas que más pueden favorecernos y los estilos que serán infalibles para conquistar a quien nos mire. Obviamente todos los looks pueden complementarse con accesorios y, la ventaja de los modelos que encontrarás aquí, es que son versátiles. Ya sea con tenis o con tacones, estos vestidos representan una de las mejores opciones si lo que buscas es deslumbrar.

Vestido campesino

Esta es una opción fresca que podemos encontrar con diferentes estampados, en todos los colores y, lo mejor de todo, en todas las tallas. El vestido campesino es una prenda favorecedora que no solo se adapta a tu figura, sino que también representa la comodidad de estar frescas en todo momento. Esta es una de las tendencias más importantes de la temporada, por lo que no puede faltar en tu guardarropa.

Además de los clásicos estampados, también puedes encontrarlo en colores vibrantes. Foto: Twitter @moda_ela

Vestido Lima

Este color será uno de los más usados a lo largo del verano y qué mejor que portarlo con elegancia en colores que nos hagan brillar. Aunque podría parecer una elección arriesgada, los vestidos de este color siempre serán un acierto, pues transmite alegría y mucha seguridad. Ideal para sentirte la mujer más bella del mundo.

Las combinaciones pueden ser infinitas. Foto: Twitter @sofiasarkany

Maxivestido vaquero

Durante los últimos meses, el look de cowboy se ha posicionado como uno de los favoritos de todas, por lo que resulta muy versátil, chic y también muy cómodo. Si buscas triunfar este verano, puedes conseguir un vestido con estampado de flores para lucir increíble.

Esta opción se ha posicionado como una de las favoritas. Foto: Twitter @desdeeltropico

Vestido retro

La época de la nostalgia no se ha detenido, mucho menos en el mundo de la moda. Estos modelos con estampados coloridos suelen ser una de las mejores opciones cuando no estás muy convencida sobre el look que quieres usar para salir de casa, ya sea a una fiesta, al trabajo o a un evento de día.

Con los accesorios adecuados puedes darle el estilo que prefieras. Foto: Twitter @Stardivarius_

Vestido folk

La ventaja de estos modelos es que podrás usarlos también durante el otoño, pues puedes adaptarlos para la época de frío sin dejar de lucir como toda una estrella de cine.

Este es uno de los modelos más versátiles. Foto: Twitter

@trapotroppo

Vestido picnic

Los cuadros son un clásico que no podía faltar durante esta temporada. Usualmente puedes encontrarlos en corte midi, aunque hay diferentes modelos que podrían enamorarte.

Foto: Twitter @Lauramolinayuso

Vestido Bardot

Ideal para el día o la noche. Este vestido también forma parte de los clásicos que han regresado este verano y es que es imposible resistirse a la belleza de este escote. Un vestido perfecto para una cita romántica. Foto: Twitter @Colcci_Spain

Vestido rosa

Si, literalmente, quieres lucir como una princesa, no puedes dejar de imitar el look de la Duquesa de Cambridge, quien ha impuesto moda con este look. Kate se volvió viral gracias a este atuendo. Foto: Twitter @EstiloDF

Vestido camisero

Otro de los looks más favorecedores. Los accesorios para este vestido son un requisito, pues gracias a ellos podrás personalizar tu atuendo completo. Este vestido también ha sido una de las apuestas más grandes de la temporada. Foto: @SoyGerardCortez

Vestido negro

Como en cada temporada, la elegancia que proyecta el color negro no puede faltar en tu repertorio. El negro será el color infalible. Foto: Twitter @EstiloEnnia

aar