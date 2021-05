Las tendencias de moda más fuertes que veremos en el 2021

A ponernos las pilas y buscar en el armario estas piezas para disfrutar del calorcito con las últimas tendencias. En los desfiles más recientes dentro de las capitales de la moda, nos pudimos dar una idea de lo que regresó, lo que viene y vendrá en cuanto a estilos y cortes en prendas de todo tipo.

Siempre he dicho que hay piezas de las que no debes deshacerte cuando hagas tu limpia del closet, pues aunque pareciera que pasarán de moda pronto y se quedarán en el olvido, regresan con mucha fuerza a protagonista los looks de los siguientes años.

Sin duda estas prendas que mencionaré ya las conoces, las había usado y te encantaban. Lo mejor es que son súper coquetas ideales para lucir en esta temporada.

Mini faldas: Llegó la hora de lucir pierna y los estampados característicos de los años 60 regresan con todo, en colores alegres y divertidos para lucir en esta época de calor. Una mini falda es ideal para lucir en cualquier ocasión, puedes agregar cualquier top, suéter, o hasta encima de tu traje de baño. Recuerda que el corte recto es el más favorecedor y sobretodo elegante y elige un calzado cómodo desde zapatos con tacón ancho, hasta tus tenis o sandalias favoritas.

Las transparencias: En un principio nótanos las transparencias únicamente en tips o blusas, ahora se arriesga más la propuesta, pues veremos vestidos totalmente transparentes que lucen hermoso encima de otro vestido, o hasta de tus jeans y camiseta. Veremos cortes exagerados estilo teatral, románticos bordados y olanes. Las faldas transparentes también se verán mucho, desde en colores sobrios hasta con estampados discretos. Se ve increíble encima de tu bikini o cómo lencería delicada de corte alto.

El encaje: No hay anda más sexy que el encaje tanto en lencería, camiseros como en prendas de todo tipo. Este material delicado será clave y lo podrás llevar desde en algún top, bralette, vestido tipo camisón, hasta en terminados de pantalones y faldas. Se ve súper sutil y elegante y a mi me encanta usarlo de tarde o de noche, para salir a tomar algo o cualquier fiesta.

Los drapeados: Esta técnica de costura que conforma pliegues en la tela sirve para darle mayor volumen y caída. Encontrarás prendas drapeadas con diseños increíbles desde vestidos cortos con mangas aglobadas, vestidos largos de un hombro y faldas de con tipo de cortes. Recuerda que el plisada va a darte más volumen en la zona del cuerpo que lo apliques, así que siempre busca un equilibrio.

Redes de pesca: Recuerdo que cuando se dejaron de ver hace un tiempo, pensé que no volverían tan pronto. La nueva propuesta para llevar esta prenda calada es usarla encima de tus vestidos, o cualquier prenda como capa extra. Se ven espectacular y encontrarás una variedad de colores sobrios muy linda y fácil de combinar.

Lo que más me gusta de estas propuestas es que todas son originales, femeninas y arriesgadas. Elige la que más te guste y vaya con tu estilo y disfruta de las últimas tendencias de moda para este 2021.

POR CHANTAL TORRES

COLABORADORA

@CHANTALTORRES

MAAZ