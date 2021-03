Looks home office como la "nueva normalidad" de la moda

Platiquemos un poco de la situación actual, ya que la pandemia en muchas partes del mundo está a tope, y para evitar contagios masivos se implementó el ya conocido #YoMeQuedoEnCasa, modalidad que ha sido recibida y ejecutada por distintas empresas a nivel nacional, recurriendo al método home office por miedo a que sus empleados puedan infectarse.

Es una realidad que un gran número de personas actualmente están laborando desde casa, y sí, se escucha delicioso quedarte en pijama y trabajar desde tu cama, pero debes tomar en cuenta algunos puntos para realmente lograr una efectividad a distancia.

Lo primero sin duda es elegir el espacio adecuado para laborar, recuerda que tiene que ser un lugar cómodo, silencioso y práctico, para tener una verdadera productividad.

La ropa también juega un papel importante pues quedarte en pijama no resulta buena idea, aunque no lo creas, de forma inconsciente, nuestro rendimiento baja. Lo ideal será elegir looks que nos hagan sentir activos y cómodos, que reflejen nuestra personalidad, con un toque “ejecutivo”, para tomarnos las cosas más en serio.

Una opción es combinar lo clásico con lo formal, por ejemplo: un suéter oversize combinado con unos pantalones de vestir y calzado bajo cómodo. También, cualquier camiseta estampada con ese mismo pantalón podría verse cool y divertido. Dile sí a los jeans, pero busca unos holgados y cómodos para un look más relajado. Póntelos con una camisa de botones, pero que tenga color, para así animarte un poco más y ponerle algo de optimismo a esta época de incertidumbre. Si quieres algo más descubierto, sexy y elegante a la vez, un slip dress con un blazer largo encima será perfecto, equilibrando lo arriesgado y lo clásico.

También se vale usar pants, pero procura agregar alguna otra prenda encima, y accesorios que hagan que se vea más arregladito. Incluso puedes usarlos con mocasines en lugar de tenis, están súper en tendencia. Los leggings pueden ser una buena opción, ya que son muy cómodos, y si son en tono oscuro se ven más formales. Quedan bien con suéteres largos, o hasta un layering, con una sobre camisa encima, aprovechando los últimos días de frío.

Estos son algunos tips para que trabajes desde casa cómoda, pero sin perder el estilo. Estoy segura que la mayoría de las prendas ya son parte de tu armario, así que sólo pon tu creatividad en práctica para armar look espectaculares al estilo home office.

POR CHANTAL TORRES

COLABORADORA

@CHANTALTORRES

