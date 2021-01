Chantal Torres: Tendencias que no serán populares en 2021

Seguramente este título te suena raro; ¿habrá diseños o propuestas que simplemente son demasiado como para sacar a la calle o llevar a todos lados? La respuesta es sí. A pesar de la increíble creatividad de los diseñadores, muchas prendas y accesorios no se aprovechan cómo se espera. Y la razón por la que muchas veces no usamos todo lo que está de moda es porque dichas prendas o accesorios son, o demasiado reveladoras o poco prácticas, como es el caso de estas cinco tendencias que mencionaré a continuación.

Esto no quiere decir que nadie los vaya a usar, pero es poco probable que se vean por las calles y yo definitivamente no invertiría en ellas.

El mono de canalé. Esta prenda es súper linda, pero al ser muy entallada es bastante atrevida y para usarla te la piensas dos veces. Es difícil lograr llevarlo por si solo sin que se vea “too much”, sin duda, es una opción relajada para quedarte en casa y nada más.

Shorts de punto. El tejido de punto está en boga y se ve por todos lados y ahora encontramos hasta los mini shorts que parecen un panty ancho y se ven mucho en redes sociales. La realidad es que no van a remplazar a tu ropa interior y mucho menos saldrás a la calle con ellos. Por más diseño que tengan son prendas a las que no les sacarás jugo, por lo tanto, no vale la pena invertirle.

Los zuecos. Desde el verano de 2020 nos planteamos regresar a ellos, pero, ¿será que estamos listos para regresar a este calzado del 2000? No es nada práctico ni agraciado, y la suela de madera es bastante incómoda, y por ello, no creo que se vuelvan tu par de zapatos favoritos en ningún momento.

Jeans entubados. Siempre habrá la persona que prefiera estar toda entallada, pero la realidad es que los cortes de jeans más populares desde hace unos años ya no son los skinny, sino opciones más rectas y holgadas estilo “wide leg” que, incluso se ven mucho más elegantes y favorecen a todos los tipos de cuerpos. Habrá muchos estilos para elegir y tonalidades muy combinables.

El arnés asimétrico. Este accesorio lo hemos visto bastante en pasarelas, pero a la hora de llevarlo a la práctica nos da un poco de miedo, y es que es difícil de saber cuándo implementarlo y conservar lo elegante en tu look. Podrás usarlo un par de veces, pero en definitiva no es, ni será un must en tu clóset, piénsalo dos veces antes de comprarlo.