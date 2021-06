¿Debería de usar crema para peinar?; Pros y contras de este producto de belleza

La crema para peinar es uno de los productos más utilizados en la rutina diaria, es un aliado si lo que deseas es darle suavidad al cabello, desenredar de una manera mucho más fácil, dar textura o moldear rápidamente.

Las cremas para peinar pueden aplicarse en pelo húmedo o seco, la mayoría de sus presentaciones no necesitan enjuague, pero muchas personas no se sienten a atraídas por este elemento, así que es por eso que enlistamos los pros y contras, para que elijas si se adapta o no a tu estilo de vida.

Entre sus principales funciones está eliminar el frizz, mantener el cabello hidratado, reparar el cabello y protegerlos de los rayos UV algo en lo que poco ponemos atención.

Pros de usar crema para peinar

Se puede aplicar crema varias veces al día.

Es un producto que puede ser utilizado tanto en pelo húmedo como seco, mientras esté limpio .

húmedo como seco, mientras esté . Son portátiles es decir por su presentación entran en una mochila y una cartera, y el peso no se siente.

es decir por su presentación entran en una mochila y una cartera, y el peso no se siente. Te ayudan a resolver un look en cuestión de minutos.

en cuestión de minutos. Hay diversos olores o fragancias y que perduran sutilmente en tu pelo.

La crema para peinar no daña tu cabello, pues está hecha de consistencias que se encargan de cuidar y darle vida, además de agregar suavidad e hidratación.

Contras de usar crema para peinar

Puedes sentir una plasta si no la aplicas de la manera correcta el producto.

si no la aplicas de la manera correcta el producto. No se debe aplicar en la raíz del cabello porque podría engrasarse , solo de medios a puntas.

, solo de medios a puntas. Su función varía de acuerdo a la necesidad y al tipo de pelo, debes poner especial atención en elegir el que se adapte a ti.

Sólo aplica si te lavaste el cabello, de otra manera podría no lucir muy bien.

No utilices calor después de aplicar crema para peinar, podría ser malo o quemar el cabello.

