TRUCO para mantener los tacos dorados crujientes y comerlos en cualquier momento

Los tacos dorados o también llamadas flautas, son uno de los platillos tradicionales más comidos en nuestro país, pero todos buscan conservarlos crujientes después de prepararlos y este truco será la mejor opción para comerlos en cualquier momento y disfrutar su sabor.

Una de las problemáticas más comunes en la cocina se da al preparar tacos dorados y no consumirlos el mismo día, pues no sabemos la forma correcta para guardarlos y que no pierdan su textura; usualmente después de un tiempo se vuelven "aguados" y flexibles.

Estos ricos tacos son elaborados con tortillas de maíz y se rellenan con algún guisado; entre los más comunes están los de papa, pollo o carne deshebrada, pero también hay quien prefiere los de frijoles, cohinita pibil o carnitas. Se complementan con una capa de crema, col o lechuga, salsa, cebolla y queso fresco o panela.

Truco para mantener los tacos dorados crujientes

Aunque cada estado tiene su forma especial de comerlos, algo en lo que todos coinciden es en darles una textura muy crujiente, pues es la mejor forma de disfrutar este platillo que va dorado como fritura profunda, o para quienes desean agregar menos grasa, se pueden dorar en el horno.

Para guardar los tacos y conservarlos crujientes necesitas tener papel encerado, aluminio, bolsa resellable y toallas de papel absorbentes.

Lograr este truco es muy fácil, sólo deberás preparar los tacos dorados de forma habitual, luego escurre y retira el exceso de aceite con el papel absorbente y deja enfriar. El paso siguiente es forrar una charola con el papel encerado y colocar los tacos separados

Finalmente, mete al congelador por al menos una hora para que tomen consistencia; retira y envuélvelos con el papel aluminio para después guardar dentro de la bolsa con cierre hermético. Deberás guardarlos en el congelador y así podrás sacarlos cuando quieras y disfrutarlos.

