Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy LUNES 31 de mayo según tu signo

La carta de este lunes 31 de mayo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este lunes 31 de mayo es el siete de espadas del tarot Rider Waite.

La presencia de esta carta habla de traiciones, estafas y engaños, podría sonar que es mala pero debes recordar que las mentiras "tienen patas cortas" y si acaso eres tú el que estas siendo víctima de mentiras muy pronto abrirás los ojos y te alejarás de esas personas que solo saben engañar; por otra parte esta carta habla que podrías estar huyendo de una situación tienes miedo a enfrentar a algo a alguien, estás muy vulnerable y piensas que negando las cosas podrías hacer que se resuelva por sí solo aquel problema que te trae con el alma en un hilo.

Foto: Especial

Amor

En los últimos días has estado desconfiando de tu pareja, en dado caso de que tengas una, es un buen momento para aclarar eso que te tiene preocupada pues la confianza es crucial en tu relación, recuerda que las verdades a medias o mentiras "piadosas" están de más esto no puedes permitirlo.

Dinero

Definitivamente no es un buen momento para apostar o jugar juegos de azar ya que es muy probable que pierdas una cantidad de dinero significativa para ti.

Vas a estar muy corto de dinero y llegarán a ti algunas propuestas pero no del todo legales así que no sacrifiques tu buena reputación pues poco a poco irán mejorando los asuntos de los dineros.

Salud

Escucha a tu cuerpo, es lo mejor que puedes hacer pues si estás sintiendo desde hace algunas semanas cualquier tipo de molestia o te preocupa algo es mejor que acudas con tu médico de cabecera y te hagas un chequeo general para que puedas descartar cualquier tipo de enfermedad.

Noticias Relacionadas Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES 26 de mayo según tu signo

bmz