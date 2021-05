Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 27 de mayo según tu signo

La carta de este jueves 27 de mayo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves 27 de mayo es La muerte del tarot Rider Waite.

Esta carta a pesar de parecer catastrófico en realidad representa el inicio de algo nuevo, el cambio, transformación y finales de ciclos, deja atrás afectos y apegos malsanos, malos hábitos, esta carta marca un gran cambio bueno en tu vida, y no, no expresa la muerte de quien consulta ni la de personas cercanas al consultante.

Amor

La presencia de esta carta es muy buena para todos los solteros pues habla que un amor llegará, un romance como lo habías soñado, sí, tus anhelos de un príncipe azul o una princesa llegaran a tu vida.

Para los que están en pareja habrá cambios favorables, todos aquellos problemas y obstáculos serán superados con éxito, la pareja evoluciona, se afianza y sale adelante.

Dinero

Esta carta es engañosa en este aspecto de tu vida pues debes cuidar muy bien cada uno de los pasos que des cuando se trata de dinero, lee bien las letras chiquitas de los contratos pues aunque es un buen momento para crecer, expandirse y hacer todo tipo de inversiones puede haber cláusulas engañosas así que abre bien los ojos.

Salud

La salud también está favorecida con la presencia de esta carta, tienes fuerza, vitalidad y muchas ganas de dejar atrás los malos hábitos así que es un buen momento para dejar el cigarro o el alcohol.

bmz