¿Qué es la mastitis? Aprende a reconocer los síntomas y cómo tratarla

La mastitis es una inflamación de uno o varios lóbulos de la mama, puede o no estar acompañada de una infección. Suele ser una de las razones por la que las mujeres abandonan la lactancia, normalmente por falta de información.



Menos del 10% de las mujeres llegan a tener mastitis durante el tiempo que amamantan y suele ocurrir antes de las 12 semanas del bebé. Comienza con un conducto obstruido o congestión mamaria que no se atiende de forma adecuada, así como cuando mamá tiene grietas y no corrige su agarre.



Si una mastitis no se corrige en sus inicios, puede generarse una infección bacteriana. Las bacterias pueden entrar a través de las grietas, mediante los conductos galactóforos.

Los síntomas de la mastitis pueden empezar en el siguiente orden:

Dolor Grietas Congestión mamaria (se empiezan a poner muy duras)

También puede aparecer de manera repentina con dolor intenso, inflamación y fiebre en un cuadrante de la mama

Es importante saber que los síntomas suelen acompañarse de algunos semejantes a un cuadro de gripa: fiebre, escalofríos, malestar general, debilidad, fatiga, náusea y/o vómito.

¿Cuál es el tratamiento para la mastitis?

NO dejes de consultar a tu médico, pero ayuda: