Cuida lo que ven tus hijos en internet con estas 5 apps de control parental

Los niños y niñas de está época nacieron con el smartphone o tablet bajo el brazo y poco a poco se ha convertido en uno de los dispositivos de entretenimiento más comunes entre los pequeños, por lo cual es muy importante cuidar su seguridad al usar esta tecnología.

Estos gadgets, bien usados pueden ser muy benéficos, además de entretener a nuestros hijos con juegos educativos y recreativos, pueden ayudarles a realizar sus tareas e incluso hasta comunicarse, pero como con toda tecnología debe usarse con responsabilidad.

De los principales riesgos a los que debemos ponerle atención como padres está el prevenir que nuestros hij@s no accedan a páginas que no son aptas para su edad, a conversar con extraños o a realizar compras online que no autoricemos y el más común; que no se excedan en el tiempo que pasarán frente a la pantalla.

Para atender a lo anterior, les recomendaré 5 aplicaciones muy fáciles de usar que nos ayudarán a reforzar la seguridad de nuestros hijos e hijas.

Family Link

Se trata de una aplicación de Google que funciona como un control parental en caso de que nuestros niños y niñas tengan un celular Android.

La aplicación permite manejar las apps que los pequeños podrán usar, ver recomendaciones de apps educativas, localizar el teléfono, determinar límites de uso y además los padres reciben una notificación cada vez que sus hijos quieren descargar una app y desde nuestro teléfono, a distancia, podemos autorizar o denegar la descarga. Ideal para niños entre 10 y 16 años.

Qustodio

Esta es una app muy fácil de utilizar y también te permite poner límites de uso en juegos y apps, además de también controlar el acceso y/o bloquear contenido web, aplicaciones, llamadas y mensajes.

En caso de emergencia los niños pueden activar un botón de ayuda que alerta a los miembros de la familia, cuenta con una versión gratuita y la de paga ofrece más funciones y la opción de controlar un mayor número de móviles o tablets.

Kaspersky SafeKids

El conocido antivirus para computadora, también hizo su tarea y ofrece diferentes soluciones para el celular de los más pequeños. Esta aplicación que también tiene versión gratuita y de paga, nos permite bloquear el acceso a aplicaciones y páginas con contenido para adultos.

También ofrece un informe resumido de la actividad de tus hijos en su dispositivo.

Una de las cualidades más interesantes con la que cuenta es que ofrece consejos de psicólogos sobre los riesgos online para los niños.

Bark

Si nuestros hijos ya cuentan en sus dispositivos con correo electrónico, servicios de mensajería como WhatsApp, SMS y redes sociales, esta aplicación es ideal.

Con una interfaz sencilla nos permite monitorear las conversaciones de nuestros hijos en una gran cantidad de plataformas, incluyendo cualquier foto que envíen o reciban.

También es capaz de mandar alertas para identificar riesgos potenciales como el ciberbullying, o el acoso de menores. Si tu hijo/a empieza a buscar contenido relacionado con la depresión y el suicidio en Internet, te avisa inmediatamente para que puedas trabajar en ello.

Mobicip

Uno de los problemas más recurrentes que me comunican los papás es que sus hijos no les prestan atención, no comen o no hacen sus deberes por estar en el celular o en la tablet. Ya hemos hablado de la importancia de definir adecuadamente límites de tiempo para cada actividad, pero esta app permite bloquear los celulares con solo presionar un botón.

También restringe el uso de webs y servicios de video, situación que puede ser útil a la hora de negociar con nuestros hijos; si no hacen su tarea o ayudan en labores de la casa, no podrán ver más YouTube o Tik Tok.

Espero que estas recomendaciones les sean muy útiles para ayudar a sus hijos a tener un uso más responsable de la tecnología, pero recuérdenlo, ninguna app será mejor que el interés e involucramiento de nosotros como padres.

Así es que ya lo saben queridos papis y mamis gamer, no le tengan miedo a la tecnología, sólo es cuestión de informarnos y responsabilizarnos.

Hasta la próxima.