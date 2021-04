Viaja a Estados Unidos a través de estos icónicos libros

Nueva York

¿Te imaginas transportarte al Nueva York de los 20's? Es posible gracias a la exquisita imaginación de F. Scott Fitzgerald y su afamado libro 'El gran Gatsby'. Su trata situada en las fiestas, el lujo y el vino, los profundos dilemas y contradicciones morales, te harán amar cada página y añorar viajar a la ciudad que nunca duerme.

El impacto de este libro es tal que una habitación del icónico Hotel Plaza lleva el nombre del autor y evoca a la perfección su época, una experiencia disponible para todos aquellos que deseen reservar. El imponente castillo donde Gatsby comparte confidencias con Nick Carraway es ahora el Castillo Oheka, un hotel que también ha bautizado algunas de sus suites como el misterioso y atormentado protagonista. Para visitar el Castillo Oheka en Long Island se puede adquirir un tour que incluye una visita guiada a áreas públicas y jardines, seguida de café ó té y una selección de galletas hechas en la pastelería de este lugar.

San Francisco

El libro 'En el camino' de Jack Kerouac narra las historias de Dean Moriarty, un joven extrovertido que narra sus viajes escandalosos a bordo de Cadillacs prestados y Dodges desvencijados; fue la inspiración para miles de jóvenes que decidieron tomar la carretera y vivir cada rincón de este país.

Página a página, Kerouac introduce al lector por las luces de la Ruta 66 y las librerías y cafés de San Francisco. En esta ciudad inmortalizaron al escritor con un callejón, de apenas 200 metros, que funciona como puente entre Chinatown y North Beach llamado Jack Kerouac Alley.

Nueva Orleans

Otro que no puedes perderte es 'La conjura de los necios' de John Kennedy Tole. Un libro que no podrás apartarle la mirada por los recorrido extravagante e hilarante de su protagonista Ignatius J. Reilly, quien librará divertidas batallas para no trabajar y seguir una rutina apegada a los valores medievales.

Esta obra de John Kennedy Toole es ideal para recorrer el Barrio Francés de Nueva Orleans e introducirnos en la escena de los recintos donde nace el jazz y los bares llenos de vida de la calle Bourbon.

Es tanto el cariño que la ciudad tiene por este peculiar personaje que los turistas pueden tomarse la foto del recuerdo con la estatua de Ignatius, la cual se encuentra en Canal Street justo en la misma posición en la que lo conocemos en el libro: de pie con una bolsa que contiene una cuerda de laud mientras espera a su madre.

Misuri

Es momento de ir río abajo con el mejor amigo de Tom Sawyer. 'Huckleberry Finn' no es solo un libro para jóvenes, la experta prosa de Mark Twain lo convirtió también en un clásico de la literatura universal. En esta novela, el Río Misisipi es la columna vertebral que lleva a nuestro protagonista a su ansiada libertad y, de paso, es fuente inagotable de aventuras. Para sumergirse en el mundo de Finn, la parada obligada es Misuri, este estado sureño es el punto de partida de la obra que honra el legado bibliográfico de Twain.

Alaska

Pero si buscas algo más excitante entonces te recomendamos 'Hacia rutas salvajes' de Jon Krakauer. Es un libro obligado de todo nómada pues la obra narra los motivos que llevan a un joven a dejar todas las comodidades y a su propia familia por el ideal de vivir solo en lo salvaje.

En su afán por apartarse de la civilización, el protagonista nada con ballenas en Baja California y navega por el Río Colorado en un kayak sin ninguna instrucción. Para sentir la libertad de McCandles en Alaska es necesario trasladarse al Parque Nacional de Denali, donde gracias a su recorrido en autobús por la Ruta Denali Park, los viajeros pueden contemplar carneros de Dall, alces, caribúes y hasta osos.

