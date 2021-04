Día del Niño: 10 cosas que debes hacer en tu PRIMERA visita a Disney y que NADIE TE DICE

Ahora que la nueva normalidad comienza a implementarse en diferentes destinos turísticos, los viajeros han comenzado a realizar o planear sus travesías fuera del país y uno de los más solicitados es Walt Disney World, uno de los lugares más mágicos de Florida.

Por ello, te damos una guía rápida de lo que debes hacer en tu primera visita al parque temático de Mickey Mouse y que seguramente nadie te lo ha dicho:

Disney FastPass

El pase rápido de Disney es gratuito y puedes solicitarlo al hospedarte en sus resorts, sin embargo, también puedes solicitarlo 30 días antes si solo compraste tu ticket. Para un único Parque Temático por día, puedes hacer hasta 3 selecciones por adelantado, ya sea en línea o utilizando la app, por lo que debes pensar bien cuales atracciones te gustaría disfrutar con tu pases rápidos y a cuáles otras tendrás que hacer una larga fila.

Foto con tu personajes favoritos

Desde cabalgatas hasta caravanas, flotillas e incluso apariciones especiales, es como los personajes emblemáticos de Disney aparecen en los cuatro parques temáticos, por lo que no perderás el tiempo en buscar a Mickey Mouse, Minnie, Daisy, Pluto, Donald, u otros personajes, quienes estarán dispuestos a tomarse la imperdible 'selfie'.

Regalo perfecto

Si bien es cierto que dentro de los parques hay decenas de tiendas donde puedes adquirir las clásicas orejas, tazas, playeras y diversos artículos de tus películas favoritas, también hay tiendas de descuento cerca del parque de Mickey Mouse en donde incluso hay productos clásicos rebajados hasta en un 50 por ciento. El más cercano de ellos es el 'Character Warehouse' en los Premium Outlet Malls de Vineland Avenue.

Salta de Parque en Parque

La empresa anunció a finales de 2020 que a partir del 1° de enero, los visitantes que compren un boleto o pase anual con los beneficios de Park Hopper podrán visitar más de un parque por día (con algunas nuevas modificaciones).

Promociones

Debido a la pandemia, Disney añadió que los visitantes que compren paquetes de habitaciones y boletos SIN DESCUENTO de cuatro noches/tres días en hoteles selectos de Disney Resort para las noches del 8 de enero de 2021 y hasta el 25 de septiembre de 2021, recibirán dos días adicionales de boletos para los parques temáticos. Para más información consulta DisneyWorldLatino.com.

Los juegos obligados

Big Thunder Mountain, Railroad, The Haunted Mansion, "it's a small world", Pirates of the Caribbean y Space Mountain, son los llamados juegos clásicos del parque pues se consideran un icono de la adrenalina y por ello son visitados por millones de aventureros.

Castillo de Cenicienta

La visita a Disney no está completa si una foto en el Castillo de Cenicienta, el icono más preciado y ubicado en el corazón del parque temático Magic Kingdom, el cual, en 2021 cuenta con mejoras majestuosas, brillantes y relucientes que se ajustan a su estado de realeza, lo que hace de una gran foto con la familia y amigos.

Dulce manjar

Pruebas los los dulces antojos que se encuentran en el distrito de compras, restaurantes y entretenimiento de Walt Disney World que tienen un montón de nuevas opciones para satisfacer al glotón que llevamos dentro. Otro que no puedes perderte son las apertura de Gideon's Bakehouse, la tienda de M&M’S y Everglazed Donuts & Cold Brew.

Foto: @pixiedustedfun

Hollywood Studios

Para entender cómo surge la magia, debes visitar Hollywood Studios, el cual se adentra en la pantalla de cine mientras Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Ingeniero Goofy y Pluto los llevan en un viaje por Runnamuck Park ... ¡donde cualquier cosa puede suceder!

Foto: Pinterest

Protector solar

Sí, suena lógicos debido al lugar en donde se encuentra el parque, sin embargo, también hay reportes de quemaduras de sol debido a que los visitantes olvidan ponerse protector solar. El clima de Florida Central es a menudo magnífico en los primeros meses del año, y Walt Disney World ofrece formas especiales de disfrutar de algunas actividades recreativas al aire libre, incluyendo golf y

minigolf, expediciones de pesca, paseos a caballo y más.

Foto: @disney_nuts

