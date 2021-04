Belleza: ¡Luce perfecta! Errores y aciertos en el maquillaje de primavera

La naturalidad está de moda, expertos en belleza desde hace algunos años han explicado que llevar el look más relajado sin plastas de maquillaje es lo que esta en tendencia.

Con la primavera, las tendencias de color se pueden experimentar, los ojos cobran protagonismo con delineadores o ahumados en tonos lila o grises para la noche y labios con brillos naturales o rojos vivos.

Aunque el 2020 pensamos que el uso de cubrebocas nos arruinaría en maquillaje, este 2021 ya con más seguridad y con la idea de siempre portarlo para cuidarnos, la primavera no te debe limitar para lograr ese maquillaje de impacto, por eso te compartimos los errores y aciertos para estos meses.

Errores de maquillaje

Un día a la vez

Lo natural está de moda, no uses maquillaje todos los días, deja respirar tu piel. El maquillaje más denso se ve mejor en la noche

Cejas libres

Las cejas se llevan al natural. Pero un buen depilado no debe recurrir a recortar, sino a diseñar de tal forma que se acomoden naturalmente. No uses lápiz delineador en tus cejas.

Gilter

No uses glitter a menos que tengas quince años.

Aciertos de maquillaje

Humectar la piel

Muchas chicas deciden solo usar polvo compacto o traslucido, por lo que usar un primer o crema humectante te va a dar más hidratación para verte más luminosa.

Base de tono exacto

Sí utilizas maquillaje este debe ser del tono exacto de tu piel, pues el objetivo es obtener una versión más sana y pareja de nuestra piel. Usar un tono más oscuro o claro hará que la cara se vea de diferente color al de tu cuello.

Rímel natural

Los ojos son protagonistas, puedes usar café para el día y lograr un look natural, el negro en la noche para darle a tus ojos un efecto más dramático.

Blush dependiendo del tono

Toma en cuenta tu tono de blush con el de tu piel. Si tienes piel muy blanca o pálida, los tonos rosas suaves se ven mejor que los cafés, en cambio las pieles morenas un tono rosa va a sobresaltar mucho.

GB