¡No gastes de más!, estos son los aparatos electrodomésticos que consumen más luz

Llegó el calor, es por eso que estés pensando en prender aire acondicionado o ventiladores que harán más fresco el día, o tal vez estas planeando realizar diversos alimentos fríos, y utilizar el refrigerador que tenías desconectado porque en el de la cocina no caben, pero ¿Están planificando tu consumo de energía?

Muchas personas no conocen la cantidad de energía que gastan los electrodomésticos que hay en casa, pues por si no sabías no todos consumen la misma electricidad.

Cabe señalar que este servicio de usos primordial es variable dependiendo la zona del país, o de la temporada pues hay estados muy calurosos en los que en temporada de verano se aplica un subsidio económico para que los habitantes puedan prender aires acondicionados y de esta manera sustituir a temperaturas arriba de 40 grados.

Aparatos que más consumen energía.

Aire acondicionado (Minisplit)

En potencia el promedio en watts de un Minisplit en zonas calurosas es de 160, contando que sea de un estimado de ocho horas, cabe destacar que este electrodoméstico es usual en estado donde prevalecen las altas temperaturas.

Refrigerador

Este esencial del hogar se lleva el 30% de consumo de energía, el refrigerador es uno de los electrodomésticos electricidad necesita, y si los fuerzas metiendo comida caliente o poniendo objetos a altas temperaturas a su lado.

Televisión

Depone se su usos, pero debido a la pandemia mundial por Covid-19 las personas regresaron a la televisión para pasar el tiempo, por lo que representa el 12% de consumo del hogar.

Computadora

Aunque muchas personas consideran que podría ser de un gasto mínimo, una computadora puede llegar a consumir en promedio 7.4% de electricidad de una casa. El modo “ahorro de energía” puede ser una alternativa para no pagar tanto y más si es tu método de trabajo.

Lavadora

La lavadora es otro esencial del hogar, pero puede representar alrededor de un 11% de nuestro consumo, pero si el agua de calienta esto podría provocar un aumento de 80% de gasto de energía.

