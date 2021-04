Luis Miguel: La canción que te representa según tu signo zodiacal

Las canciones de Luis Miguel han marcado momentos especiales en la vida de todas las personas. Sin embargo, gracias a su serie biográfica, también hemos podido conocer un poco de la historia y la situación por la que atravesaba el cantante al momento de interpretar sus más grandes éxitos.

Aunque sabemos que todos los discos cuentan con temas especiales, la personalidad de cada quién también es una forma de descubrir cuál es la canción ideal del Sol de México para cantar a todo volumen. Por eso, de acuerdo con tu signo zodiacal, esta es la canción de Luis Miguel que más te representa:

Aries

Las personas Aries son espontáneas y creativas. Los detalles son importantes para ellas, pues también suelen ser muy observadoras. Por eso, la canción que mejor puede quedar con Aries es “Suave”, pues cuenta con una descripción perfecta de los sentimientos del Sol y lo que le provoca “la magia que tiene su manera de enamorar”.

Tauro

Es amante de la fuerza y la resistencia, este signo cuenta con una gran voluntad para alcanzar sus objetivos. La perseverancia es su mayor virtud y gracias a ella puede encaminar sus pasos hacia el destino correcto. Nada describe mejor a Tauro que “O tú o ninguna”.

Géminis

La inteligencia de Géminis y su actuar calculador es lo que lo convierte en uno de los signos más equilibrados. Gracias a su dualidad, también es un signo muy entregado, que se suele adaptar a cualquier situación. “Si nos dejan”, en la versión de Luis Miguel, es la canción ideal para resumir la personalidad de las personas nacidas entre el 22 de mayo y el 21 de junio.

Cáncer

Conocidas por ser románticas y apasionadas, a las personas Cáncer les gusta entregarse y dedicar su atención a lo que aman. Al ser personas entregadas, son admiradas por su pasión. No hay mejor forma de representar a este signo que con “Por debajo de la mesa”, una de las interpretaciones más románticas del Sol de México.

Leo

Líderes por naturaleza, estas personas se sienten cómodas siempre que son el centro de atención. Se apoyan en sus ideas y convicciones, son personas protagonistas a las que les gusta brillar en todo momento. Para lograrlo, solo tienen que darle play a “La chica del bikini azul”.

Virgo

Virgo tiene un carácter fuerte, tiene ideas firmes y saben lo que quieren. Este signo tiene habilidades para convencer a los demás de hacer lo que piensan que es lo mejor. “Si tú te atreves” es un gran ejemplo de su personalidad.

Libra

El signo más equilibrado. Las personas Libra son amantes de la estabilidad en todos los sentidos, por lo que buscan incorporarla en cada aspecto de su vida. A Libra le gusta la armonía y, muchas veces, también la soledad. “Entrégate” es la canción ideal para estas personas.

Escorpión

Con una mente calculadora, Escorpión muestra un carácter fuerte que no deja de ser bondadoso. Son personas hábiles para negociar sus metas y alcanzar lo que se proponen. Este signo supera los retos sin dudarlo, por eso no te sorprenderá escucharlas cantar “No me puedes dejar así” para convencer a alguien de quedarse “un ratito más”.

Sagitario

Este signo es un poco desordenado, pero puede emplear su energía en resolver las dificultades que se le presenten. Aunque suele enojarse si las cosas no salen como planea, tiene una visión abierta y posee un gran sentido del humor. “No sé tú” es la canción perfecta para las personas Sagitario.

Capricornio

A Capricornio no le gusta complicarse, es un signo que valora la practicidad. Cuenta con una habilidad nata para solucionar sus problemas. Son personas ordenadas, a las que les gusta seguir sus planes de manera meticulosa. Las acciones de este signo son determinantes. “Ahora te puedes marchar” probablemente esté entre las canciones preferidas de las personas Capricornio.

Acuario

Personas sensibles que apoyan a otras sin esperar algo a cambio, amantes de las causas nobles y de entregarse. Les gusta ayudar a otras personas y suelen adaptarse fácilmente a la energía que les rodea. Nada mejor para describir a una persona Aries que escuchar con atención “La Incondicional”.

Piscis

Este signo suele ser muy honesto y asertivo, dos de sus mejores cualidades. Casi siempre mantienen un carácter tranquilos, son confiables y muy cuidadosos. Además, no suelen juzgar a los demás. Las personas regidas bajo este signo son las más tolerantes del zodiaco. “Culpable o no” podría ser un gran ejemplo de su forma de ser.

