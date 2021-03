Té de Jamaica con jengibre y canela: La infusión "milagrosa" que te ayuda a bajar de peso rápidamente

El tercer mes del 2021 está por concluir y si tú aún no has comenzado con el propósito de bajar de peso es momento de que pongas manos a la obra; sabemos que un poco de ayuda no le viene mal a nadie así que si estás buscando un método rápido y efectivo para bajar de peso, el té de Jamaica con jengibre será tu gran aliado para reducir esa pancita que no te gusta de una forma segura y rápida.

Si también sueles despertar por las mañanas con el vientre inflamado, este "milagroso” té puede ayudarte a contrarrestar la situación generada en su mayoría por problemas relacionados con malos hábitos de alimentación.

Sin más te presentamos la receta de este té de Jamaica con jengibre y canela que te ayudará a mejorar el proceso digestivo y además bajar de peso.

Recuerda que el agua de Jamaica cuenta con muchas propiedades que, entre otras cosas, te ayudan a depurar el cuerpo, siendo de gran apoyo para la pérdida de peso al acelerar el metabolismo, entre otros beneficios, como nivelar la presión arterial y sus altos niveles de antioxidantes.

Ingredientes

Preparar esta infusión es muy sencillo pues prácticamente es como hacer agua de Jamaica , pero agregando unos cuantos ingredientes más. Lo que vas a necesitar para la preparación es:

Dos puñitos de Jamaica

Dos pedacitos de jengibre

Una cucharada de canela

5 hojas de laurel

Una cucharada de cúrcuma

Preparación

En un litro de agua hirviendo agrega los dos puñitos de Jamaica , mézclalos bien y agrega dos pedacitos de jengibre, más una cucharada de canela, cinco hojas de laurel y una cucharada de cúrcuma, mezcla muy bien todos los ingredientes y dejar hirviendo a fuego lento entre 3 y 5 minutos.

Una vez que hierva el tiempo adecuado, apaga el fuego y deja reposar una hora para que se enfríe. Una vez frío ya puedes beberlo, al usar solo productos naturales puedes beberlo todos los días y su efecto será mucho mayor.

Toma en cuenta que por cada medio litro de concentrado de Jamaica , que fue lo que acabamos de hacer, debes verterlo en dos litros de agua y si de verdad quieres ver cambios rápidos, no agregues nada de azúcar y endulzantes.

Tómala todos los días y solo agrega un par de hielos, creas que a las pocas semanas notarás los beneficios y te preguntarás ¿por qué no lo hice antes?

