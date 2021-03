¿Roncas fuerte? Ojo podrías sufrir un infarto, advierten especialistas

El sueño fundamental para que el cuerpo y el cerebro se recuperen del día al día, por esta razón los ronquidos pueden traer problemas de salud e incluso sufrir un infarto al corazón o cerebral, advirtió Martha Torres Fraga, jefa de la Unidad de Medicina del Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorios (INER).

En el marco del Día Mundial de Sueño, la especialista dijo que anteriormente se pensaba que roncar era igual a un buen descanso, sin embargo, varios estudios han demostrado que esto no es así y que tiene importantes daños en los seres humanos,

"Cada vez más servicios médicos están concientizando la importancia de la adecuada respiración durante el sueño y que roncar en forma estridente y frecuente no es adecuado", indicó.

En entrevista para un medio de comunicación nacional, la neumóloga explicó que los problemas del sueño se dividen en trastornos no respiratorios como el insomnio, y los trastornos respiratorios como la apnea obstructiva del sueño que presentan principalmente hombres mayores de 30 años. Señaló que este problema no permite el adecuado descanso, pues el cerebro no entra en reposo.

Daños en la salud por roncar

Las personas que roncan no logran tener un sueño reparador, aunque duerman más de ocho horas. De acuerdo a la experta, las personas que presentan esta condición tienen síntomas diurnos y mayor riesgo de sufrir accidentes automovilísticos y laborales, pues podrían padecer somnolencia durante el día.

Puntualizó que entre los problemas para la salud están los cardiovasculares, ya que este sistema, que se encarga de regularizar la presión arterial y la función cardiaca, no logra entrar en reposo, por lo que con mayor frecuencia los pacientes desarrollan hipertensión, además de que aumenta el riesgo de arritmias cardíacas.

"Se ha sugerido el incremento de la posibilidad de infartos al corazón o infartos cerebrales a consecuencia de apnea obstructiva del sueño, no diagnosticada y tratada", indicó la experta.

Uno de cada 5 mexicanos sufre esta condición

De acuerdo a la jefa de la Clínica del Sueño del INER, al menos uno de cada 5 mexicanos sufre apnea obstructiva del sueño. Los factores de riesgo son ser hombre, aumento de peso, obesidad y otras condiciones que pueden hacer que la faringe o la vía aérea superior tenga problemas respiratorios.

¿Cuál es el tratamiento?

Para el tratamiento de la apnea se usa la presión positiva continua de las vías respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés), este es un dispositivo que proporciona aire a una presión predeterminada a través de una mascarilla. Su costo varía de entre los 8 mil a los 22 mil pesos y en determinados casos, el IMSS y el ISSSTE cubren el tratamiento.

Esta es la importancia de dormir bien

Martha Torres Fraga resaltó que el sueño permite que el cerebro entre en una fase de restauración y consolida la memoria, puntos importante buen funcionamiento neurológico. Además, la hora de dormir es el momento de reposo cardiovascular.

"Nuestro corazón se esfuerza y durante la fase de sueño viene el reposo y reparo de sistemas cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, es una función vital para continuar la vida".

Por último informó que el INER está desarrollando un manual clínico para que el personal médico pueda diagnosticar y tratar este padecimiento, sin canalizarlo a una especialización.

Con información de medios

mfa