5 trucos de experta para volver a "encender la llama de la pasión" con tu pareja este San Valentín

San Valentín es esa temporada en la que vemos por todos lados adornos y regalos en colores como el rojo y el rosa, haciendo una clara alusión al amor y al romance, de tener un momento a solas con la pareja y demostrarse cuán enamorados siguen con un detallito romántico que les despierte la felicidad; sin embargo, lo que para muchos es un momento de disfrute, para aquellos que llevan años en una relación o matrimonio, no siempre es así. ¿La razón?, la monotonía y el llegar a pensar que ya no son importantes para su ser amado.

Pues aunque poco se habla de ello, especialmente en el mes del amor, hay ocasiones en las que la relación de pareja ya no se siente igual que antes, incluso si no hay problemas de por medio entre los involucrados, pero que por motivos personales como el estrés del trabajo, un día con horas en un embotellamiento de tránsito, poner como prioridad a los niños o a la familia, el sentirse cansados o simplemente el no encontrar un momento en el que puedan compartir puede ir deteriorando el vínculo.

Y si bien sólo los casos más extremos son los que llegan a una separación, en otros los problemas de pareja comienzan a hacerse presente con reclamos por falta de tiempo para estar juntos, con frialdad y con una notable falta de química, esto último hablando de aquellos momentos en los que buscamos afecto del ser amado. Si te encuentras en este punto y no sabes qué hacer, especialmente ahora que nos encontramos en la semana de San Valentín y no quieres dejar pasar esta fecha, aquí te compartimos algunos trucos con los que volverás a conectar con tu pareja y no sólo en lo emocional, sino también en lo sexual.

Es por ello que hoy te compartimos cinco trucos con los que podrás volver a encender la llama de la pasión con tu pareja y disfrutar de una noche inolvidable este día de San Valentín; así que aprovecha la fecha para reconectar desde la conexión de la amistad y el goce del erotismo. Aquí te compartimos las recomendaciones de una experta para tener una cita con sexo asegurado si no estás pasando por el mejor momento en lo que respecta a la química con tu pareja.

Vive el mejor San Valentín de tu vida. (Foto: Pexels)

¿Qué hacer para encender la pasión?

Encender la llama de la pasión y del amor con la pareja se puede lograr desde la psicología y si en este momento te encuentras buscando la forma de volver al erotismo y disfrutar del placer junto a tu pareja, aquí te contamos las recomendaciones de la psicóloga Marina Mammoliti. La experta explica que hay muchas claves con las cuales recuperar esa atracción y química con el ser amado; sin embargo, no sólo hay que buscar lo erótico, sino también la conexión desde la amistad que únicamente tienes con la persona que tiene tu amor y tu lado más vulnerable durante la intimidad.

Uno de los primeros consejos de la profesional de la salud es dejarse llevar durante el encuentro, pues en ocasiones el estrés y el cansancio que acumulamos durante el día hacen que el sexo sea lo menos deseado; sin embargo, agrega que al dejarse fluir e iniciar con un contacto piel con piel podemos lograr despertar la pasión de ambas partes, por supuesto, siempre cuidando que se consensuado. Es importante que ambos sean genuinos, que tengan atención con el otro y lo más importante, que exista relevancia.

Es decir, que los momentos de intimidad con la pareja deben de tener relevancia desde ambas partes involucradas, y con ello se habla de verlo como una prioridad que no se debe desplazar al último lugar de importancia sobre todos los pendientes de la relación. Y de nuevo, lo consensuado y la comunicación son piezas claves para volver a encender la llama de la pasión.

¿Qué hacer para encender la llama del amor?

Marina Mammoliti explica que un cuarto truco para lograr la meta de encender la pasión y el amor con nuestra pareja también está en lograr encender los aceleradores de la excitación y sobre ello, habla sobre saber qué es lo que prende a tu pareja y a ti, para que así logren despertar la sensualidad y el deseo. Ya que de esta forma es todavía más fácil lograr esa conexión sentimental y pasional.

Por supuesto, la experta recuerda que no existe una fórmula mágica que al seguirla paso por paso nos ayude a lograr esta meta tan difícil, pues lo que puede servir para algunas parejas, quizás no sea del agrado de otras. Pese a ello, comparte algunos tips con los que esta tarea de volverse a enamorar y terminar con un buen sexo puede ser posible.

Organicen una cita divertida que los saque de la rutina, pues el encontrarse en escenarios distintos a los comunes puede despertar las ganas de un encuentro. Armar un plano erótico. Tú y tu pareja tienen que autoexplorarse y conocer qué partes del cuerpo son más sensibles y así conocer qué les excita, para que lo puedan compartir con esa persona especial, algo que ayudará a que tengas placer. Recuerda detalles de citas excitantes del pasado. Hacer un recuento del pasado de estas experiencias los puede ayudar a conocer qué es lo que quieren o qué les funcionó en el pasado para volver a conectar y encender la llama de la pasión.

