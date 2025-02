¿Sabes cuándo es el día de los infieles y amantes en México? Esta la fecha de su conmemoración en 2025

El 14 de febrero llega hasta nosotros el Día de San Valentín, una de las fechas más cursis del calendario, donde parejas en el noviazgo, en matrimonio, personas que apenas se están conociendo, crushes o simplemente una buena amistad celebran todo por lo que han pasado desde que comenzó su historia. Es una época bonita llena de regalos y buenos deseos.

La manera de celebrarlo es decisión personal, pero existen personas que deciden hacerlo con un desayuno romántico, con una comida divertida o con una cena privada a la luz de las velas, claro que no te puedo faltar los regalos que suelen ser muy especiales, sobre todo cuando se trata un detalle hecho por las propias manos de la persona que lo regala, aunque no importa si este también es comprado.

Pero aunque no lo parezca, esta celebración también tiene un lado oscuro y es celebrado un día antes, cuando amantes infieles tienen su día por lo menos de manera nacional. En México se celebra esta fecha, aunque no es muy común ni tampoco tiene tanta publicidad como le hubiera tenido el 14 de febrero, de hecho se mantienen la clandestinidad igual que las acciones que se conmemoran.

El día del infiel se celebra el 13 de febrero. Crédito: CANVA

¿Qué se celebra el 13 de febrero?

El 13 de febrero, un día antes de San Valentín, se conmemora el Día del Amante, una fecha que ha generado controversia y diversas reacciones a lo largo del tiempo. Mientras que algunos lo ven como una celebración del amor y la pasión, otros lo critican como una apología de la infidelidad.

Esta fecha no tiene un origen claro y existen diversas teorías sobre su surgimiento. Algunas sugieren que se remonta a la época romana. Otras teorías apuntan a que el Día del Amante surgió como una respuesta a la imposibilidad de algunos infieles para celebrar San Valentín con sus parejas extramatrimoniales sin afectar sus planes del 14 de febrero.

Sin embargo, también es importante destacar que esta fecha ha sido objeto de críticas y controversias. Algunas personas consideran que el Día del Amante promueve la infidelidad y el engaño, valores que atentan contra la estabilidad de las relaciones y la confianza entre las parejas. Aunque la decisión de celebrar este día es personal, no suele hacerse de manera pública para continuar guardo el secreto.

Se ha propuesto que sea una fecha de reflexión más que de celebración. Crédito: CANVA.

Qué es un amante y un infiel

Un amante o un infiel es una persona que mantiene una relación amorosa o sexual con alguien que no es su pareja oficial. Esta relación suele ser secreta y no cuenta con la aprobación de la pareja de la persona que realiza dichos actos. Este se desarrolla cuando una pareja es monógama y no me acordar de ningún momento que se abra la misma para que cualquiera de los dos pueda tener otra pareja.

Aunque ambos términos se utilizan para referirse a personas que tienen relaciones fuera de su pareja, existen algunas diferencias sutiles. Un "amante" puede ser una persona que no tiene una relación formal con el infiel, mientras que un "infiel" es alguien que engaña a su pareja con otra persona, independientemente de si tiene o no una relación formal con ella.