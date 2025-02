El futbolista mexicano que jugó con Peso Pluma en Chivas y Erling Haaland le ganó su lugar en el Borussia Dortmund

Este mexicano es uno de los futbolistas que generó grandes expectativas en la década pasada. Nacido el 22 de septiembre de 1999 en Guadalajara, Jalisco, su talento como delantero lo llevó a destacar desde temprana edad en las fuerzas básicas de Chivas, donde comenzó su formación en 2011.

Su debut profesional llegó en 2017 bajo la dirección de Matías Almeyda, pero fue en el Club León donde se consolidó como un goleador nato. Sin embargo, las lesiones y decisiones complicadas marcaron su carrera hasta que, en 2025, fue despedido por el Club Santos Laguna.

Pues demostró desde joven que tenía condiciones para convertirse en un delantero de élite. Su paso por el Club León en 2019 fue clave en su desarrollo, pues en dos torneos cortos anotó 16 goles, llamando la atención de equipos europeos y consolidándose como uno de los mejores delanteros mexicanos de su generación.

En 2021, el Getafe de la Liga Española lo fichó con la esperanza de que su talento se tradujera en un impacto inmediato. Sin embargo, su adaptación al futbol europeo no fue sencilla, y tras una breve estancia en el club, regresó a Chivas en 2022. Su regreso estuvo marcado por lesiones graves, incluyendo una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha que lo mantuvo fuera de las canchas durante meses.

Una de las anécdotas curiosas de la vida de Macías es su coincidencia con Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, en las fuerzas básicas de Chivas. Antes de convertirse en una estrella de la música, el cantante también intentó hacer carrera en el fútbol profesional, compartiendo entrenamientos con Macías. Aunque sus caminos tomaron direcciones distintas, ambos alcanzaron la fama, cada uno en su respectivo campo.

“Vi tu podcast con Peso Pluma, creo que se llama Hassan Kabande, ¿no? Me acuerdo hasta de su mamá, cuando vi que lo entrevistaste me metí al video porque su cara se me hacía súper conocida. Cuando lo vi todo cambiado, con su nuevo estilo y tatuajes no pensé que era él. Jugó en inferiores conmigo, era buenísimo, te lo juro, jugaba de extremo. Lo que ahora es su perfil respecto al que yo conocí no se parecen en nada, dio un giro total, pero claro que me acuerdo, el nombre y apellido no se me olvidan”, dijo JJ Macías a Jesús Angulo en su podcast.