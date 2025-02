Liam Gallagher dice que el Salón de la Fama del Rock es para estúpidos, y esto hará si gana Oasis en 2025

El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció a las bandas y artistas que competirán para ganarse un lugar en la historia de la música rebelde. Entre ellos, destacan los mexicanos de Maná, primeros connacionales en ser tomados en cuenta como agrupación, entre otros tantos de la talla de Outkast, Billy Idol, Joy Division y New Order.

Para los inducidos de 2025, Oasis competirá por un lugar en la mesa, a pesar de que no les encanta la idea, especialmente a Liam Gallagher, quien aseguró en las redes sociales que se trata de una mención y un premio para gente estúpida, pero ya tiene un plan en caso de ganar.

Ya en ocasiones anteriores había podido manifestarse en contra de estos premios. Fue durante la ceremonia de inducción del año 2024 que lanzó un duro reclamo, llamando a este inmueble e institución como un lugar lleno de hijos de p*, pidiendo a sus fans que no voten a través de su página para dejar de alimentar el ego de la misma.

Billy Idol compite este 2025. Crédito: @rockandrollhalloffame

¿Qué se necesita para entrar al Salón de la Fama del Rock?

Para ser elegidas en dicha nominación, las bandas y artistas deben tener 25 años desde que lanzaron su primer disco de manera comercial. Una vez que lograron colarse, será un panel internacional de votación de mil 200 artistas, historiadores o profesionales de la industria musical, quienes hagan las respectivas votaciones.

"Los criterios de selección incluyen el impacto del artista en la cultura musical, su influencia en otros músicos que lo siguieron, así como el alcance y la longevidad de su carrera y su obra", se puede leer en la página oficial. Esta no es la primera vez que Oasis destaca entre los nominados.

Será a finales del mes de abril de 2025 cuando se den a conocer las bandas o artistas que resultaron ganadores de la contienda, mismos que serán presentados durante la Ceremonia de Inducción que se realizará en Los Ángeles, California, durante el otoño. Hasta el momento no se han dado a conocer las fechas exactas.

Estas son las bandas y solistas que competirán por los 5 lugares que se otorgan año con año:

Bad Company

The Black Crowes

Mariah Carey

Chubby Checker

Joe Cocker

Billy Idol

Joy Division/New Order

Cyndi Lauper

Maná

Oasis

Outkast

Phish

Soundgarden

The White Stripes

¿Quién está en el Salón de la Fama del Rock?

Actualmente hay cientos de artistas en el Salón de la Fama del Rock and Roll y poco a poco seguirán sumándose bandas o cantantes, por lo que la lista será interminable hasta el momento en que decidan desaparecer el proyecto, tal vez dejar de incluir personas en el mismo .

Entre los más grandes que podemos mencionar, están Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Aretha Franklin, Roy Orbison, The Supremes, The Beatles, The Beach Boys, Bob Dylan, The Rolling Stones, Etta James, Janis Joplin, Martha and the Vandellas, Brenda Lee, Blondie, Patti Smith, Madonna.

De las más recientes generaciones podemos mencionar a Ozzy Osbourne, Foregneir, Dave Matthews Band, Cher, Rage Against The Machine, George Michael, Missy Elliot, Kate Bush, Dolly Parton, Eminem, Duran Duran, Foo Fighters, Whitney Houston, Nine Inch Nails, Radio Head, Stevie Nicks, entre otros.